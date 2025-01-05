І якими тільки стравами не красується стіл у цей вечір, який називають Щедрим. А які колоритні назви мають ці страви – то й поготів. Тому 24 Канал у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" вам про них розкаже.

Цікаво Пляцки і коляда фест файні: які цікаві галицькі слівця прикрасять ваші Рідзвяні свята

Якими стравами дивують галицькі господині на свята

Так як від потрав і мециїв в галицьких домівках аж столи гнуться, то ми у тринадцятій добірці трохи вам розкажемо про стравоспис господинь на празники. Тому з нас – цікаві та колоритні назви галицьких страв, з вас – штімунг на свята.

мециї – делікатеси;

потрава – страва;

штімунг – добрий настрій;

стравоспи́с – стравопис, меню;

Бо кухня для галичан завжди була дуже важливою. Так кожна газдиня могла похвалитися своїми кулінарними талантами. У цій традиційній кухні, як і в гварі, переплелися нитки та смаки різних культур.



Господині перед святами / The Ukrainer

Тут і кутя, і борщ з вушками, і цвібак, і струцлі, і узвар, і прецлі, і пляцки обов’язково.

струцлі – ритуальний хліб, який печуть на Різдво чи Водохреща;

– ритуальний хліб, який печуть на Різдво чи Водохреща; узвар – традиційний різдвяний компот із сухофруктів.

– традиційний різдвяний компот із сухофруктів. вушка – вироби з тіста, як равіолі чи пельмені, але з пісною грибною начинкою.

– вироби з тіста, як равіолі чи пельмені, але з пісною грибною начинкою. прецлі – плетені булочки;

– плетені булочки; пляцки – кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Пляцки схожі на торти, але простіші у виконанні.

І це далеко не все, бо столи з їджинєм в хатах галицьких господинь ні чим не гірші за потрави в рестораціях. Тому приготуйтеся дегустувати ще:

сос – соус.

конфітур (з наголосом на літеру "і") – варення, будь-яка мармуляда.

(з наголосом на літеру "і") – шницлі – котлети;

карманадлі – котлети;

андрути – перемащені вафлі;

студенину – холодець.

Але, попри ту всю трапезу, не забудьте защедрувати. Христос ся хрещає! В ріці Йордані!