Штука, здибанки і берелки: які секрети бачить Львів на День Валентина
- У Львові День Валентина відзначають по-особливому.
- 24 Канал розповідає, які секрети освідчення порадять місцеві, аби закоханого/закохану не "відшили".
- Про це читайте у нашій новій добірці.
14 лютого у світі можна побачити та почути багацько зізнань у почуттях та освідчень з нагоди Дня закоханих. Львів – не виняток.
І, що цікаво, тут ледь не всі здибанки починаються з філіжанки кави. Про традиції міста у цей день 24 Канал розповість у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
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Як святкують День Валентина у Львові
У дев'ятнадцятій добірці розкажемо, які секрети освідчення знають у Львові, аби закоханого/закохану не "відшили".
Тож, як бачите, що жінки на обцасах і в суконках, а чоловіки при гальсбіндлях і на бланк навіть на мороз йдуть на шпацірґанґ і сиплять віцами і конкурами, знайте – то День Валентина. Сьогодні всі галантні як ніколи.
- ґалантний – елегантний;
- соконка, суконка – сукенка;
- шпацірґанґ – прогулянка;
- обца́си – підбори;
- гальсбі́ндель – краватка;
- на бланк – без плаща (пальта);
- віц – жарт, анекдот;
- конку́ри – залицяння;
Забави зараз не модні, бо не на часі. Але, як є атракція між вами, то плануйте здибанку і йдіть на філіжанку кави в яку файну львівську ресторацію.
Закохані в ресторані у Львові / Фото Romantic.ua
- забава – вечірка;
- філіжа́нка – горнятко, чашка;
- атра́кція – взаємна привабливість;
- здиба́тися – зустрітися;
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Чоловіки у Львові добре знають: як не хочете, аби ваша дзюня вас відфастриґувала, купіть їй якісь ладні берелки. Або іншу файну мецию. Ну і про бомбони не забудьте. Подарок обов'язково має бути загорнутий і з ладною тасємкою.
- бере́лка – прикраса;
- відфастриґува́ти – відчепити, "відшити";
- дзю́ня – дівчина;
- бомбо́ни – цукерки;
- тасє́мка – стрічка;
- ладний – гарний;
- меция – щось незвично вишукане, бажане;
Ну а як пара вже довго разом, то планують собі не просто шпацер, а цікаву вицєчку або таємну оферту.
Ресторан у Львові / Фото: s.citysites.ua
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- офе́рта – пропозиція;
- шту́ка – мистецтво;
Бо у Львові знають: кохання – ще та штука.