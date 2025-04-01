"Сьогодні ґеци безхосенно": хто у Львові був справжнім майстром жартів
- 1 квітня у світі відзначають День сміху.
- Свого часу майстрами жартів у Львові були батяри.
- Кого вони обирали жертвами своїх розіграшів і що тоді творилося на площі Ринок – читайте у нашій добірці.
1 квітня у світі відзначають День сміху. У цей день часто можна почути різноманітні цікаві жарти або й стати "жертвою" розіграшу.
У Львові за жарти свого часу відповідали батяри. Любили їх страшно і зналися на них як ніхто. Про той дух і цікаві моменти Освіта 24 розкаже вам у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
До теми Поляреси тримайте при собі: на площі Ринок стався прикрий трафунок
Кого у Львові називали мантикаптус, академус і маґніфіка
У двадцять третій добірці оповімо, як то батяри кидалися жартами наліво і направо та кого обирали "жертвами". Часом ті віци могли бути навіть дуже гострими.
Як батяри йшли вулицею, то могли сипати жартами в бік ледь не кожного. Бо то була їхня суть і частина гасла: "Любити Львів, жінок і жартувати". А як хто не реагував, то казали, шо то поважний пан-академус або вуйко гоноровий.
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- безхосе́нно – безкоштовно;
- віц – жарт, анекдот;
- вуйко – дядько;
- ґоноровий – гордий;
І далі собі хвалилися: "Тільки сьогодні роздаємо ґеци безхосенно". Бо де ви таке бачили, щоби батяр йшов площею Ринок і не кинув в кого яким віцом чи ґецом.
- ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
- ґе́ца – жарт;
- бігме – далебі, справді;
Любили ще оповідати всякі історії. Часто навіть видумані. А як хто не вірив, то казали: "Та бігме так було".
"Шляхетні волоцюги" / кадр з фільму
Ну а як вже зобачили яку ладну біню, то включали конкури і казали: "Маєте, пані, ладні пазногці". А як дівчина обдаровувала їх косим поглядом, розуміли: треба відфастриґуватися.
- бі́ня – дівчина;
- пазно́гці – нігті;
- конку́ри – залицяння;
- відфастриґува́тися – відчепитися, "відшитися";
Маґніфіку батяри часом боялися зачіпати і притримували свої віци при собі. Бо серед таких пань могли попастися ще ті гадри.
Читайте Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом
- маґніфі́ка – вельможна пані;
- га́дра – сварлива баба;
Ти їй віц – а вона тобі цілу лекцію, шо ти – тлумак брусоватий і вар'ят квадратовий. І взагалі, чого то ти баламкаєшся площею Ринок, як нормальні люди в той час на роботі. Та й в макітрі в тебе, виявляється, одні драчки і віци.
- брусоватий – необтесаний;
- ва́р'ят – божевільний;
- бала(я)мкатися – хитатися;
- драчки – дрібні бійки;
- макі́тра – голова;
Після такої приємної промови батяри запалювали дзиґари і питали, чого мамця така зла. Казали, що вони такі собі мантикаптуси, та й баламкалися собі зі своїм "батярським фольклором" далі.
"Шляхетні волоцюги" / фото Dyvys.info
- дзи́ґар – сигарета;
- мантика́птус – дивак;
- мамця – приємна старша жінка.
От такі-от то були "мантикаптуси-хулігани". А про те, які секрети бачить Львів на День Валентина, ми писали тут.