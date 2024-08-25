Андрути, цвібак і штрудель: яку смакоту ви скуштуєте тілько ві Львові

Львів славиться не лише своєю красивою архітектурою, традиціями, але й смачною кухнею. Зокрема, запашною кавою та різноманітними смаколиками. Їх можна скуштувати у кожній цукерні.

Тут вам запропонують найсмачніші галицькі пляцки, андрути й інші пресмачні макаґі́ґи. А якщо ви вперше чуєте такі колоритні назви, то Освіта 24 у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" вас із ними познайомить.

Читайте Йдем на льоди та лєгуміни: які смачні галицькі слівця ви почуєте тілько ві Львові

Які лєґуміни ви скуштуєте тільку ві Львові

У четвертій добірці розкажемо вам, яку випічку варто скуштувати у місті Лева, чому тут треба замовляти тільки сирник, а не "чізкейк" і у якій посудині тут п'ють запашну каву.

лєгуміни – смаколики, делікатеси;

макаґі́ґи – солодощі;

бомбо́ни – цукерки;

чоколядні – шоколадні;

кнайпа – ресторанчик, забігайлівка;

цукерня – кондитерська;

Якщо ви вже накупили чоколядних бомбонів, але хочете скуштувати інші запашні лєгуміни і макаґі́ґи, шукати їх довго не доведеться. Тільки ступите пару кроків по старій бруківці на площі Ринок – кнайпи і цукерні тут як тут.

пляцок – солодкий пиріг; корж; кондитерський виріб, який поєднує в собі коржі, креми та начинки;

солодкий пиріг; корж; кондитерський виріб, який поєднує в собі коржі, креми та начинки; цвібак – бісквіт;

мармуля́да – варення;

штрудель – рулет з тонкого бездріжджового витяжного тіста з яблучною або вишневою начинкою.

Ну а в цукернях вже і галицькі пляцки – до вибору до кольору. Відразу замовляйте цвібак – можете навіть з мармулядою – і штрудель. І, як бажаєте, файний сирник. І не дай Боже "чізкейк": галицькі господині вам того не подарують.

До теми "Львів – мій колєґа": які гонорові галицькі слівця вас зачарують

мармуро́к – кекс;

ґаляре́тка – желе;

андрути – вафлі;

ґра́тіс – безкоштовно;

філіжанка – чашка;

Можете ще замовити мармурок з ґаляреткою і андрути. Найбільше вони смакують з філіжанкою запашної львівської кави. Її тут подають просто з копальні. Каву, як дуже пощастить, вам принесуть вже ґратіс.

І смачного! Бо де ще ви скуштуєте таку смакоту – тільку ві Львові!