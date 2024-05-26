У Львові на фестивалі зберуться "вчителі майбутнього" та освітні експерти

Уже вчетверте в Україні відбудеться фестиваль "Вчителі майбутнього". Дві тисячі освітян з усієї нашої держави у Львові зберуться на найбільшу освітню подію.

Фестиваль запланували провести 20 – 21 червня. Він, до слова, відбувається з 2018 року.

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У Львові на фестивалі зберуться дві тисячі освітян

Так, подія має зібрати разом для обговорення освітніх питань понад 2000 учасників/-ць та спікерів/-рок з України та з-за кордону.

Освітній фест 2024 – це близько 100 подій, провідні освітні хедлайнери й експерти з України та світу, панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати та якісний нетворкінг,

– кажуть організатори події, серед яких – ГО "Освіторія".

Серед учасників та учасниць будуть учителі та адміністрації шкіл різних форм власності типів навчання, представники державних установ, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, ed tech підприємці, лідери громадської думки в галузі освіти, суспільних трансформацій та інновацій, представники українських та міжнародних громадських організацій.

У програмі – понад 10 тематичних напрямків:

філософія освіти;

дошкілля;

початкова освіта;

НУШ і компетентнісне навчання для життя;

старша профільна школа;

цифрова трансформація освіти;

педагогічне лідерство та освітній менеджмент;

шоурум освітніх інновацій STEMеxpo;

ментальне здоров'я та спорт;

інклюзивна освіта та інші.

Головна тема заходу освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього 2024" – "Сила освіти під час війни".

Детальну програму заходу оприлюднять згодом на сайті події.

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Як відбувався фестиваль у 2023 році