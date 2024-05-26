У Львові на фестивалі зберуться "вчителі майбутнього" та освітні експерти
Уже вчетверте в Україні відбудеться фестиваль "Вчителі майбутнього". Дві тисячі освітян з усієї нашої держави у Львові зберуться на найбільшу освітню подію.
Фестиваль запланували провести 20 – 21 червня. Він, до слова, відбувається з 2018 року.
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У Львові на фестивалі зберуться дві тисячі освітян
Так, подія має зібрати разом для обговорення освітніх питань понад 2000 учасників/-ць та спікерів/-рок з України та з-за кордону.
Освітній фест 2024 – це близько 100 подій, провідні освітні хедлайнери й експерти з України та світу, панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати та якісний нетворкінг,
– кажуть організатори події, серед яких – ГО "Освіторія".
Серед учасників та учасниць будуть учителі та адміністрації шкіл різних форм власності типів навчання, представники державних установ, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, ed tech підприємці, лідери громадської думки в галузі освіти, суспільних трансформацій та інновацій, представники українських та міжнародних громадських організацій.
У програмі – понад 10 тематичних напрямків:
- філософія освіти;
- дошкілля;
- початкова освіта;
- НУШ і компетентнісне навчання для життя;
- старша профільна школа;
- цифрова трансформація освіти;
- педагогічне лідерство та освітній менеджмент;
- шоурум освітніх інновацій STEMеxpo;
- ментальне здоров'я та спорт;
- інклюзивна освіта та інші.
Головна тема заходу освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього 2024" – "Сила освіти під час війни".
Детальну програму заходу оприлюднять згодом на сайті події.
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Як відбувався фестиваль у 2023 році
- У 2023 році фестиваль "Вчителі майбутнього" відбувався у Львові протягом 22 – 23 червня.
- Торік також понад 2 тисячі освітян разом з очільником МОН Оксеном Лісовим та фахівцями обговорили стратегію відновлення освіти у нашій державі та навчання в умовах війни.
- Серед іншим тем були такі:
- дошкілля;
- початкова школа;
- НУШ;
- подолання освітніх втрат;
- STEM-освіта тощо.
- Загалом – 11 панельних дискусій з кращими експертами у сфері освіти.