У Львові "замінували" один з університетів
Джерело:Суспільне
У Львові триває хвиля "мінувань" закладів освіти. 11 листопада один із навчальних закладів міста знову отримав повідомлення про "замінування".
Так, сьогодні зранку тривожне повідомлення знову отримали львівські правоохоронці. Їм сповістили про замінування одного з університетів міста.
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У Львові "замінували" університет
Анонім повідомив про "мінування" НУ "Львівська політехніка". На місцях працюють правоохоронці. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.
Вона уточнила, що анонім надіслав на пошту електронний лист. У ньому йшлося про те, що вищезгаданий університет – замінований.
На місце події також виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежують приміщення університету та прилеглі території. Студентів, викладачів та працівників ВНЗ евакуювали.
Слідчі встановлюють особу, яка повідомила про замінування.
До теми Другий день поспіль: у Львові повідомили про масове "замінування" шкіл
У Львові кілька днів поспіль "мінували" навчальні заклади
- 8 листопада школи Львова отримали повідомлення про "замінування".
- Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
- На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
- Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
- 9 листопада школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення.
- Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
- Правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряли місця, де ймовірно могли бути вибухові пристрої.
- Учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів.
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Близько 10:00 години 10 листопада анонім знову надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.
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Як встановили правоохоронці після перевірки, повідомлення виявилися фейковими.