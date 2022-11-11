У Львові "замінували" один з університетів

У Львові триває хвиля "мінувань" закладів освіти. 11 листопада один із навчальних закладів міста знову отримав повідомлення про "замінування".

Так, сьогодні зранку тривожне повідомлення знову отримали львівські правоохоронці. Їм сповістили про замінування одного з університетів міста.

Читайте "Закладена вибухівка": у Львові третій день поспіль "мінують" школи

У Львові "замінували" університет

Анонім повідомив про "мінування" НУ "Львівська політехніка". На місцях працюють правоохоронці. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона уточнила, що анонім надіслав на пошту електронний лист. У ньому йшлося про те, що вищезгаданий університет – замінований.

На місце події також виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежують приміщення університету та прилеглі території. Студентів, викладачів та працівників ВНЗ евакуювали.

Слідчі встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

До теми Другий день поспіль: у Львові повідомили про масове "замінування" шкіл

У Львові кілька днів поспіль "мінували" навчальні заклади