Як правильно звернутись до Лєри українською: варіанти вас вразять

Новий час вносить моду на нові імена. Але часто ми вимовляємо їх на російський манір. А дарма, бо в українській мові є своє звучання.

Як українською звучить ім'я "Лєра", розповідає 24 Канал.

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Якщо не "Лєра", то як звертатися до дівчини

Жіноче ім'я "Лєра" коротка версія імені Валерія. Має латинське походження та означає – "бути сильною, міцною, здоровою". Є і чоловіча версія імені – Валерій. Часто під час хрестин замість нього використовують ім'я-синонім Калерія, яке теж використовують. Це дуже популярне ім'я в Європі, зокрема і в Україні.

Однак, у короткій пестливій формі його вживають на російський лад – "Лєра". Для української мови не характерне скорочення через "є", а через – "е". А тому – Лера.

Коротка форма імені Валерія ще може звучати як: Валері, Велері, Леруня, Леруся, Лека, Вел, Вака, Вава, Лерія, Вале.

День Ангела носійки імені святкують – 2 грудня.

На жаль, це не єдине ім'я, яке зазнало зросійщення, раніше 24 Канал писав про те, як правильно звертатися до носійок імені Свєта.

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