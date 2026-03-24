Макарон чи макарун – як правильно назвати відоме тістечко з кав'ярень

Чимало десертів прийшли до нас з закордону разом із своїми назвами. До якихось уже звикли, а назви деяких і досі плутаємо.

Як називати правильно відоме французьке тістечко, яке є у кожній кав'ярні, розповідаємо з посиланням на пояснення кондитера Уляни Хорунжої.

Дивіться також Родзинки чи ізюм: як правильно називати сушений виноград українською мовою

Як правильно називати тістечко – макарон чи макарун?

Цей солодкий виріб точно можна зустріти в кожній кав'ярні, і мало хто його ще не спробував – від класичних солодких, до екзотичних гострих і пряних.

А ще – воно дуже естетично привабливе, і чудово виглядає на світлинах та відео – кольорові кружальця з'єднані начинкою.

А от з назвою не все так просто, оскільки воно дуже схоже до назви іншого харчового борошняного виробу – макаронів чи вермішелі, назву яким дає їх форма: спагеті, ріжки, спіралі та інші.

Цікаво! В Україні, серед кулінарних страв є інший виріб з назвою "макарон" чи "макаран". Це традиційна давня страва Поділля, зокрема Хмельниччини. Його часто готують на свята – Різдво чи Великдень. А в основі страви відварені макаронні вироби з м'ясом, спеціями та яйцями, які готуються як запіканка. Його можна їсти і холодним і гарячим. А якщо замінити м'ясо на кисломолочний сир, чи взагалі залишити лише макарони та яйця, то її можна споживати солодкою – посипавши цукром, полити варенням чи медом.

Але повернемося до десерту. В українській мові, як пояснює ресурс "Горох", слово "макарон" часто плутають із "макарун", адже звучання подібне, але це різні вироби. Ви можете почути – і макарунс, і макарунець, і макаран та ще кілька покручів назви.

Правильна назва французького мигдалевого тістечка – макарон. "Macaron" походить від французької мови, але коріння має в італійському слові maccarone / maccherone, що означає "розчавити, розбити" – натяк на подрібнений мигдаль, який є основою тіста.

Макарон з’явився у Франції ще у VIII столітті, але сучасну форму – два мигдалеві безе з кремом – він набув у ХХ столітті. У Парижі макарон став символом високої кондитерської культури, а відомі будинки Ladurée та Pierre Hermé зробили його світовою іконою десертів. Смакові варіації сьогодні дуже різноманітні – від класичних (шоколад, ваніль, фісташка) до екзотичних (лаванда, трюфель, васабі).

Однак "макарун" – це теж десерт, але поширений у США, його готують із кокосової стружки. Він більше нагадує пісочне печиво.

Кожен з цих десертів має три інгредієнти – цукрова пудра, білки і мигдалеве борошно – макарон чи кокосова стружка – макарун.

Тож коли йдеться про кольорові "фотогенічні" тістечка з кремовим прошарком – це саме макарон. Вони гарно смакують до кави.

Важливо розрізняти ці слова, адже вони позначають різні кулінарні традиції й несуть різну культурну символіку.