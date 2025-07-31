Як привітати найближчих на Маковея: красиві слова та листівки зі святом
- Свято Маковея, або Медовий Спас, відзначають 1 серпня, і воно є важливою частиною літнього циклу свят.
- Привітання до цього дня можуть включати побажання, пов'язані з медом, та містити теплі щирі слова для рідних і близьких.
Які теплі слова можна сказати рідним та близьким у день Маковія 1 серпня. Нехай ці слова будуть теплими та щирими.
Привітання з Маковія, слова, які можна сказати у цей день, пропонує 24 Канал, користуючись ресурсом Pinterest.
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Як привітати з Маковея?
Свято Маковея, чи Медовий спас, який святкують 1 серпня, одне з важливих свят літнього циклу. Свято має свої традиції, як приготування страв з маком, але не має привітання сталої форми. Тому доречно сказати теплі щирі слова та побажання гараздів. А ще, вони можуть бути пов'язані з медом – солодко, духмяно, цілюще.
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З медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медової солодкої любові, медової надії та медової насолоди! Нехай Господь вбереже від бід і негод!
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Листівка / Pinterest
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Нехай Медовий Спас
буде мирним для Вас!
Найщедрішим і щасливим,
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
а зло ніколи хай не шкодить!
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Листівка / Pinterest
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Нехай життям медовим тішиться родина,
Світлом перемоги й миром осяйна!
Хай в добрі і щасті квітне Україна,
наймиліша в світі, рідна сторона!
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З Медовим спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай будуть врожаї вам всім нівроку,
А лихо й смуток вашу хату хай мине!
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З Маковієм! Міцного усім здоров'я, солодкого як мед життя, радості, добробуту! Миру і щастя вашим родинам!
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Листівка / Pinterest
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Медовий Спас несе дарунки літа
з добром і щастям входить в кожен дім.
Щоб дав Господь в достатку вік прожити.
Долі медової бажаю вам усім!
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Листівка / Pinterest
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Листівка / Pinterest
Мирного свята та гарних подій вам у цей день!