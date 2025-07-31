Поздравления с Маковея, слова, которые можно сказать в этот день, предлагает 24 Канал, пользуясь ресурсом Pinterest.

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Как поздравить с Маковеем?

Праздник Маковея, или Медовый спас, который празднуют 1 августа, один из важных праздников летнего цикла. Праздник имеет свои традиции, как приготовление блюд с маком, но не имеет поздравления постоянной формы. Поэтому уместно сказать теплые искренние слова и пожелания благополучия. А еще, они могут быть связаны с медом – сладко, душисто, целебно.

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С медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовой надежды и медового наслаждения! Пусть Господь убережет от бед и невзгод!

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Пусть Медовый Спас

будет мирным для Вас!

Самым щедрым и счастливым,

Сделает пусть жизнь красивой пусть жизнь красивой.

Пусть здоровье не подводит,

а зло никогда пусть не вредит!

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Пусть жизнью медовой радуется семья,

Светом победы и миром озаренная!

Пусть в добре и счастье цветет Украина,

милейшая в мире, родная сторона!

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С Медовым спасом поздравить хочу,

Пусть в дом солнышко войдет солнышко в дом!

Пусть будут урожаи вам всем хорошего качества,

А беда и грусть ваш дом пусть минует!

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С Маковеем! Крепкого всем здоровья, сладкой как мед жизни, радости, благополучия! Мира и счастья вашим семьям!

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Медовый Спас несет дары лета

с добром и счастьем входит в каждый дом.

Чтоб дал Господь в достатке век прожить.

Судьбы медовой желаю вам всем!

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Мирного праздника и хороших событий вам в этот день!