Привітання з Маковія, слова, які можна сказати у цей день, пропонує 24 Канал, користуючись ресурсом Pinterest.

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Як привітати з Маковея?

Свято Маковея, чи Медовий спас, який святкують 1 серпня, одне з важливих свят літнього циклу. Свято має свої традиції, як приготування страв з маком, але не має привітання сталої форми. Тому доречно сказати теплі щирі слова та побажання гараздів. А ще, вони можуть бути пов'язані з медом – солодко, духмяно, цілюще.

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З медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медової солодкої любові, медової надії та медової насолоди! Нехай Господь вбереже від бід і негод!

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Листівка / Pinterest

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Нехай Медовий Спас

буде мирним для Вас!

Найщедрішим і щасливим,

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

а зло ніколи хай не шкодить!

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Листівка / Pinterest

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Нехай життям медовим тішиться родина,

Світлом перемоги й миром осяйна!

Хай в добрі і щасті квітне Україна,

наймиліша в світі, рідна сторона!

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Листівка / Pinterest

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З Медовим спасом привітати хочу,

Нехай в оселю сонечко ввійде!

Хай будуть врожаї вам всім нівроку,

А лихо й смуток вашу хату хай мине!

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З Маковієм! Міцного усім здоров'я, солодкого як мед життя, радості, добробуту! Миру і щастя вашим родинам!

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Листівка / Pinterest

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Медовий Спас несе дарунки літа

з добром і щастям входить в кожен дім.

Щоб дав Господь в достатку вік прожити.

Долі медової бажаю вам усім!

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Листівка / Pinterest

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Листівка / Pinterest

Мирного свята та гарних подій вам у цей день!