Поширювала "русскій мір": вирішили долю очільниці "Буковинської малої академії наук"

Директорка позашкільного навчального закладу "Буковинська мала академія наук" Марія Тріска поплатилася через дописи у соцмережі. Вона позбулася посади.

Так, у Чернівцях тривало розслідування щодо роботи цього навчального закладу. Його очільницю на час перевірки відсторонили від виконання обов'язків.

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У Чернівцях вирішили долю Марії Тріски

Нещодавно Тріска на особистій сторінці у соцмережах поширила дописи, які обурили громадськість Буковини. Зокрема, це були репости фото з груп Московської церкви.

Скриншоти оприлюднила у фейсбуці депутатка Чернівецької міськради Галина Абрам'юк.



Поширюваний Тріскою контент оприлюднила депутатка Абрам'юк на своїй сторінці у фейсбуці

Чи може педагог навчити дітей любові до України, якщо майже вся його сторінка у фейсбуці – репости на "узком язикє" і ... руській солдат, якому цей педагог бажає повернутися додому живим і здоровим?

– написала Абрам'юк.

Так, на фото видно, що вони пропагують "русскій мір". Наприклад, на одному з них написано "Россия православная".



фото зі сторінки у соцмережі Марії Тріски

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Відтак у Чернівецькій облраді повідомили, що директорку "Буковинської малої академії наук" звільнено. Вона сама написала заяву.

Виконувати обов'язки керівника установи буде заступник Олена Дика.