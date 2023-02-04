На її сторінці у соцмережах багато дописів російською мовою, а також репости з груп Московської церкви.

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Громадськість неабияк обурило те, що у час війни, коли за нашу країну вмирають найкращі, педагог та керівниця освітньої установи дозволяє собі такі дописи.

Скандальні дописи Марії Тріски / Скриншот 24 Каналу

Чи може педагог навчити дітей любові до України, якщо майже вся його сторінка у фейсбуці – репости на "узком язикє" і ... руській солдат, якому цей педагог бажає повернутися додому живим і здоровим?,

– написала депутатка Чернівецької міськради Галина Абрам'юк.

Як зауважив перший заступник голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор, ситуацію вивчить спеціально створена комісія облради. Вона дасть оцінку діям Марії Тріски. А поки Тріску тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків на час перевірки.

Додамо, що раніше нардепка від партії "Слуга народу" Єлізавета Богуцька опублікувала пост, присвячений війні, обстрілам Запоріжжя та тимчасово окупованому Криму. Мовляв, було б зрозуміло, якби окупанти стирали з лиця землі Захід України. Її висловлювання викликали шквал критики у мережі.

Нардепка не вперше потрапляє у скандали через свої висловлювання. Наприклад у 2019 році Богуцьку розкритикували через її допис про "виступ першого чорношкірого з-за трибуни парламенту", говорячи про депутата Жана Беленюка. Користувачі мережі негативно оцінили акцентування на кольорі нардепа.