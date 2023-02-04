Судячи з заяви, Датій звільнилась ще 1 лютого. Зауважимо, що саме у цей день українські спецслужби прийшли до чиновниці з обшуками.

До теми Керівницю податкової служби Києва викрили на багатомільйонних оборудках

Звільнилась за власним бажанням

Джерела видання стверджують, що заяву Датій написала одразу після обшуків.

Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає,

– прокоментував співрозмовник LB.ua.

Оксана Датій написала заяву на звільнення / Фото LB.ua