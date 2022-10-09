У своєму дописі нардепка написала про нелогічні удари Росії. Мовляв, було б зрозуміло, якби окупанти стирали з лиця землі Захід України.

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Чому виник скандал

Основна ідея посту Єлізавети Богуцької – її побоювання щодо того, що Росія може почати знищення тимчасово окупованого Криму, звідки вона родом, адже зараз окупанти знищують Схід та Південь нашої держави. Водночас окупанти стверджують, що ці землі та люди, які живуть там є нібито росіянами.

Нардепка вирішила невдало показати нелогічність російської пропаганди, поділивши Україну на 2 табори, один з яких, за її словами, знищувати було б логічніше. Саме так виглядають слова депутатки про те, що знищення Сходу та Півдня є не логічним, але от до знищення Заходу питань би було менше.

Жахлива думка, звичайно, але було б зрозуміло, якби вони стирали із землі Західну Україну. Типу, боролися б із "бЕндерівщиною". Але вбивати масово і знищувати саме Південний Схід, який у них там вважався "малоросією" - неймовірно,

– написала Богуцька.

У коментарях чимало користувачів розкритикували нардепку за її висловлювання і зауважили, що поділ українців є недоцільним. Журналіст Отар Довженко зазначив, що Богуцька невдало намагалася показати непослідовність росіян, яка вже давно очевидна.

Нардеп та колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розкритикував Богуцьку за те, що вона поділила українців на сорти і назвала знищення однієї частини території більш виправданим, ніж іншої. Хоча і те, й інше є злочином.

Варто зауважити, що нардепка не вперше потрапляє у скандали через свої висловлювання. Наприклад у 2019 році Богуцьку розкритикували через її допис про "виступ першого чорношкірого з-за трибуни парламенту", говорячи про депутата Жана Беленюка. Користувачі мережі негативно оцінили акцентування на кольорі нардепа.

Крім того, ще один скандал того ж року виник через те, що до мережі потрапило фото листування Лізи Богуцької, яке журналісти помітили під час засідання Ради. У листуванні Богуцька пояснювала співрозмовниці, що тодішній голова МВС Арсен Аваков, який залишиться на посаді і це є вимушеним кроком. За її словами, іншого шляху немає, і Аваков залишиться до грудня, а все тому, що саме на цей місяць п’ятий президент Петро Порошенко нібито готує путч.

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