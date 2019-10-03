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      "Путчистка" Богуцька відзначилась заявою про "чорношкірого" Беленюка: виник скандал

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      Ліза Богуцька
      Ліза Богуцька / Фейсбук Лізи Богуцької

      Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька потрапила у черговий скандал. Цього разу її звинуватили у расизмі, а все через виступ ще одного "слуги народу" Жана Беленюка.

      Коментуючи виступ Беленюка в українському парламенті, Богуцька зауважила, що це вперше в історії у Раді доповідав чорношкірий. Також вона наголосила, що Жан Беленюк – спортсмен, чемпіон, красень.

      Важливо! Беленюк став першим заступником комітету з питань молоді та спорту, Григорій Суркіс – секретарем

      Цей допис Богуцької спровокував хвилю обурення у мережі – народну обраницю розкритикували за нетактовність і расизм. Так, нардеп Гео Лерос заявив, що "деяким людям у деяких питаннях краще мовчати".

      А блогер і журналіст Сергій Іванов зауважив, що через такі заяви Україну в Європу й близько не візьмуть.

      Згодом з’явився ще один допис Богуцької, яким вона відповіла на критику. Зокрема, парламентарка назвала "маячнею чистої води" те, що у її словах щодо Беленюка є якась дискримінація.

      "По-перше, я з Жаном товаришую. По-друге, ставлюся до нього, як до своєї дочки, яку теж народжено від змішаного шлюбу. Батько моєї доньки – марокканець. І це був студентський шлюб", – підкреслила вона.

      За словами Богуцької, вона знає, що таке расова дискримінація не з чуток, оскільки пережила її на собі, оберігаючи доньку від нападів і образ.

      Я дуже рада тому, що Жан – народний депутат. Рада тому, що він – зі мною в одній фракції. І дуже рада тому, що діти від змішаних шлюбів стають прекрасними членами нашого суспільства. Якщо Жан образився, прошу у нього вибачення. Решта нехай ображаються на себе за те, що прочитали не те, що я написала,
      – підсумувала політикиня.

      До слова, після того, як Жан Беленюк став народним депутатом Верховної Ради VII скликання, він зробив фото у залі засідань і підписав його хештегом #першийтемношкірий.

      Радимо ознайомитися! Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом

      Чому допис Богуцької викликав такий резонанс

      Расистським вважають слово "негр" і його рекомендують взагалі не вживати. Натомість прийнятними є "темношікірий" або "чорношкірий". Але у ситуації з Богуцькою обурення викликало те, що вона акцентувала на темному колірі шкіри Жана Беленюка.

      Що відомо про попередній скандал за участю Лізи Богуцької

      До мережі потрапило фото листування Лізи Богуцької, яке журналісти помітили під час засідання Ради. У листуванні Богуцька пояснює співрозмовниці, що Арсен Аваков, який залишиться на посаді міністра внутрішніх справ, є вимушеним кроком. За її словами, іншого шляху немає, і Аваков залишиться до грудня, а все тому, що саме на цей місяць п’ятий президент Петро Порошенко готує Путч.

      Листування Богуцької щодо путчу Порошенка 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Скандал Верховна Рада Слуга народу Жан Беленюк Расизм
      Джерело: 24 канал
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