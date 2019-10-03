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      "Путчистка" Богуцкая отметилась заявлением о "чернокожем" Беленюке: возник скандал

      36 Читати новину українською
      Елизавета Богуцкая
      Елизавета Богуцкая / Фейсбук Лизы Богуцкой

      Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая попала в очередной скандал. На этот раз ее обвинили в расизме, а все из-за выступления еще одного "слуги народа" Жана Беленюка.

      Комментируя выступление Беленюка в украинском парламенте, Богуцкая отметила, что это впервые в истории в Раде докладывал чернокожий. Также она отметила, что Жан Беленюк – спортсмен, чемпион, красавец.

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      Это сообщение Богуцкой спровоцировало волну негодования в сети – народную избранницу раскритиковали за бестактность и расизм. Так, нардеп Гео Лерос заявил, что "некоторым людям в некоторых вопросах лучше молчать".

      А блогер и журналист Сергей Иванов отметил, что за такие заявления Украину в Европу и близко не возьмут.

      Впоследствии появилось еще одно сообщение Богуцкой, которым она ответила на критику. В частности, парламентарий назвала "бредом чистой воды" то, что в ее словах относительно Беленюка есть какая-то дискриминация.

      "Во-первых, я с Жаном дружу. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери – марокканец. И это был студенческий брак", – подчеркнула она.

      По словам Богуцкой, она знает, что такое расовая дискриминация не понаслышке, поскольку пережила ее на себе, оберегая дочь от нападений и оскорблений.

      Я очень рада тому, что Жан – народный депутат. Рада тому, что он – со мной в одной фракции. И очень рада тому, что дети от смешанных браков становятся прекрасными членами нашего общества. Если Жан обиделся, прошу у него прощения. Остальные пусть обижаются на себя за то, что прочитали не то, что я написала,
      – подытожила политикиня.

      К слову, после того, как Жан Беленюк стал народным депутатом Верховной Рады VII созыва, он сделал фото в зале заседаний и подписал его хештегом #першийтемношкірий.

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      Почему сообщение Богуцкой вызвало такой резонанс

      Расистским считают слово "негр" и его рекомендуют вообще не употреблять. Однако приемлемыми являются "темнокожий" или "чернокожий". Но в ситуации с Богуцкой возмущение вызвало то, что она акцентировала на темном цвете кожи Жана Беленюка.

      Что известно о предыдущий скандал с участием Лизы Богуцкой

      В Сеть попала фото переписки Лизы Богуцкой, которую журналисты заметили во время заседания Рады. В переписке Богуцкая объясняет собеседнице, что Арсен Аваков, который останется на посту министра внутренних дел, является вынужденным шагом. По ее словам, другого пути нет, и Аваков останется до декабря, а все потому, что именно на этот месяц пятый президент Петр Порошенко готовит Путч.

      Переписка Богуцкой относительно путча Порошенко

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Расизм Жан Беленюк Скандал
      Источник: 24 канал
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