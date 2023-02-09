Так, в Черновцах продолжалось расследование работы этого учебного заведения. Его главу на время проверки отстранили от исполнения обязанностей.

Читайте Директор Буковинской МАН попала в гигантский скандал из-за сообщения в соцсетях

В Черновцах решили судьбу Марии Триски

Недавно Треска на личной странице в соцсетях распространила сообщения, возмущенные общественностью Буковины. В частности, это были репосты фотографий из групп Московской церкви.

Скриншоты обнародовала в фейсбуке депутат Черновицкого горсовета Галина Абрамьюк.



Распространяемый Треской контент обнародовала депутат Абрамьюк на своей странице в фейсбуке

Может ли педагог научить детей любви к Украине, если почти вся его страница в фейсбуке – репосты на "узком языке" и… русский солдат, которому этот педагог желает вернуться домой живым и здоровым?

– написала Абрамьюк.

Так, на фото видно, что они пропагандируют "русский мир". К примеру, на одном из них написано "Россия православная".



фото со страницы в соцсети Марии Триски

К теме Россияне запустили очередной фейк об украинских школах и опозорились

Какое решение приняли местные власти

Следовательно в Черновицком облсовете сообщили, что директор "Буковинской малой академии наук" уволен. Она сама написала заявление.

Исполнять обязанности руководителя учреждения будет заместитель Елена Дикая.