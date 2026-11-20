Внаслідок атаки росіян пошкоджений центральний корпус одного з київських вишів
19 листопада російська атака пошкодила центральний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у Києві. У будівлі вибито 40 вікон внаслідок вибухової хвилі.
Про це повідомили на сторінці вишу у фейсбуці.
Яких пошкоджень зазнав Університет Драгоманова?
У ЗВО зазначили, що будівля центрального корпусу є об’єктом культурної спадщини Києва – пам’яткою історії, що становить цінність не лише для університетської спільноти, а й для історико-культурної спадщини столиці.
Російські атаки завдають шкоди не лише інфраструктурі, а й освітньому та науковому середовищу України,
– наголосили у виші.
І додали, що університетські корпуси, аудиторії, лабораторії та бібліотеки – це простір, у якому формуються майбутні фахівці, розвивається наука, зберігаються й примножуються інтелектуальні надбання країни.
Жодні руйнування не здатні зупинити прагнення до знань, наукового пошуку та професійного розвитку. Драгоманівський університет продовжує повноцінно виконувати свою місію – навчати й виховувати молоде покоління! Пошкоджене відбудуємо, але збережемо найважливіше – людей, знання, цінності та віру в Україну,
– акцентували у виші.
Що відомо про атаки Росії на виші та наукові установи
- 28 вересня російський дрон атакував будівлю НАН України. Вона розташована неподалік головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
- 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Вони також розташовані неподалік КНУ.
- 13 жовтня росіяни атакували Рівненський державний гуманітарний університет. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі.
- Уночі 21 жовтня росіяни вкотре атакували українські міста. Зокрема, три українські університети – в Умані, Кременчуці та Києві.
- А вночі 27 жовтня росіяни пошкодили навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету.