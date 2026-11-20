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Про це повідомили на сторінці вишу у фейсбуці.

Яких пошкоджень зазнав Університет Драгоманова?

У ЗВО зазначили, що будівля центрального корпусу є об’єктом культурної спадщини Києва – пам’яткою історії, що становить цінність не лише для університетської спільноти, а й для історико-культурної спадщини столиці.

Російські атаки завдають шкоди не лише інфраструктурі, а й освітньому та науковому середовищу України– наголосили у виші.

І додали, що університетські корпуси, аудиторії, лабораторії та бібліотеки – це простір, у якому формуються майбутні фахівці, розвивається наука, зберігаються й примножуються інтелектуальні надбання країни.

Жодні руйнування не здатні зупинити прагнення до знань, наукового пошуку та професійного розвитку. Драгоманівський університет продовжує повноцінно виконувати свою місію – навчати й виховувати молоде покоління! Пошкоджене відбудуємо, але збережемо найважливіше – людей, знання, цінності та віру в Україну– акцентували у виші.

Що відомо про атаки Росії на виші та наукові установи