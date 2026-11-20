Adv

Об этом сообщили на странице вуза в фейсбуке.

Какие повреждения получил Университет Драгоманова?

В вузе отметили, что здание центрального корпуса является объектом культурного наследия Киева – памятником истории, представляющим ценность не только для университетского сообщества, но и для историко-культурного наследия столицы.

Российские атаки наносят ущерб не только инфраструктуре, но и образовательной и научной среде Украины– подчеркнули в вузе.

И добавили, что университетские корпуса, аудитории, лаборатории и библиотеки – это пространство, в котором формируются будущие специалисты, развивается наука, сохраняются и приумножаются интеллектуальные достижения страны.

Никакие разрушения не способны остановить стремление к знаниям, научному поиску и профессиональному развитию. Драгомановский университет продолжает полноценно выполнять свою миссию – обучать и воспитывать молодое поколение! Поврежденное мы восстановим, но сохраним самое важное – людей, знания, ценности и веру в Украину– подчеркнули в вузе.

Что известно об атаках России на вузы и научные учреждения