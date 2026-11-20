Атака россиян на Киев 19 ноября / фото Университета Драгоманова
19 ноября в результате российской атаки был поврежден центральный корпус Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова в Киеве. В здании в результате взрывной волны были выбиты 40 окон.
Об этом сообщили на странице вуза в фейсбуке.
Какие повреждения получил Университет Драгоманова?
В вузе отметили, что здание центрального корпуса является объектом культурного наследия Киева – памятником истории, представляющим ценность не только для университетского сообщества, но и для историко-культурного наследия столицы.
Российские атаки наносят ущерб не только инфраструктуре, но и образовательной и научной среде Украины
И добавили, что университетские корпуса, аудитории, лаборатории и библиотеки – это пространство, в котором формируются будущие специалисты, развивается наука, сохраняются и приумножаются интеллектуальные достижения страны.
Никакие разрушения не способны остановить стремление к знаниям, научному поиску и профессиональному развитию. Драгомановский университет продолжает полноценно выполнять свою миссию – обучать и воспитывать молодое поколение! Поврежденное мы восстановим, но сохраним самое важное – людей, знания, ценности и веру в Украину
Что известно об атаках России на вузы и научные учреждения
- 28 сентября российский дрон совершил атаку на здание НАН Украины. Оно расположено недалеко от главного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.
- 2 сентября вражеские дроны провели атаку на учебные корпуса Национального университета пищевых технологий в Киеве. Они также расположены недалеко от КНУ.
- 13 октября россияне атаковали Ровенский государственный гуманитарный университет. В результате вражеской атаки в учебном корпусе возник пожар.
- Ночью 21 октября россияне в очередной раз провели атаку на украинские города. В частности, три украинских университета – в Умани, Кременчуге и Киеве.
- А ночью 27 октября россияне повредили учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета.
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