Чи видозмінить УЦОЯО формулу НМТ для вступників на мистецькі спеціальності

Цьогоріч чимало скарг лунало з уст учасників НМТ щодо складання математики. Обурювалися передовсім майбутні митці і заявляли, що цей предмет їм у майбутньому не знадобиться.

Також зазначали, що саме "провал" цього предмета на НМТ перекриває їм шлях до вступу в українські ЗВО, тож вони змушені пакувати валізи. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла 24 Каналу, чи думає УЦОЯО над тим, щоб якось видозмінити формулу НМТ для тих, хто має намір вступати, зокрема, на мистецькі спеціальності.

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Чи потрібне усім вступникам знання математики

Вакуленко зауважила, що для вступу на мистецькі спеціальності математика не є визначальним предметом, адже коефіцієнти, які зазначені в умовах прийому, на цей предмет, є надзвичайно низькими. Зараз коефіцієнт на більшість творчих спеціальностей для цих предметів становить лише 0,1.

Більшої – значної – ваги набуває там саме конкурсний іспит (тобто творчий конкурс, – 24 Канал). Питання тут лише в тому, щоб подолати поріг "склав / не склав",

– уточнила вона.

І додала, що цей поріг як доступ до вищої освіти є важливим.

Адже ми маємо шукати тих вступників, які здатні будуть опановувати доволі складні програми вишів, здатні будуть мислити та комплексно працювати з матеріалами, які надають викладачі,

– каже Вакуленко.

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Вона також відповіла на "закиди" про те, що тести НМТ з англійської мови містили завдання з міжнародних тестів. Вакуленко запевнила, що УЦОЯО замовляє завдання у розробників і не використовує завдання міжнародного тесту.

Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.