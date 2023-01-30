"Матимемо проблеми": який вибірковий предмет НМТ є найпопулярнішим серед абітурієнтів
Джерело:Сергій Бабак
Найпопулярнішим предметом на вибір, який планують складати у 2023 році абітурієнти на НМТ, є історія України. Також – англійська мова.
Такі результати продемонструвало опитування, яке оприлюднив у своєму телеграмі очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. При цьому він уточнив, що воно не вплине на структуру тесту НМТ – 2023.
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Який вибірковий предмет НМТ є найпопулярнішим серед абітурієнтів
Бабак вирішив дізнатися, який предмет виберуть випускники у 2023 році, з точки зору вибору абітурієнтом майбутньої спеціальності. Участь в опитування взяло близько 6,2 тисячі випускників. Бабак отримав такі результати:
- Історія України – 46%;
- Іноземна мова – 36%;
- Фізика – 3%;
- Хімія – 2%;
- Біологія – 13%.
При цьому він прокоментував отримані результати опитування.
Так, Бабак вважає, що МОН та профільний комітет ВРУ обрали правильний формат НМТ – 2023, коли дали можливість обирати один предмет. При цьому не бачить проблеми у тому, що історія України цьогоріч є необов'язковою для складання на НМТ, оскільки її добровільно обирає майже половина майбутніх абітурієнтів.
Ті, хто вимагають обов'язкову історію України, плутають ДПА і ЗНО (НМТ). ЗНО потрібно для вступу, і різні спеціальності вимагають підготовки абітурієнтів за різними предметами. Хибно, коли на медицину вступають ті, хто краще знає історію, а не біологію,
– вважає очільник профільного комітету.
При цьому додає, що "цілком очевидно, що знання історії України – обов'язкове і потрібне кожному громадянину України, особливо за нинішніх умов".
Тішить, що більше третини оберуть іноземну мову. Це каже про те, що діти її вивчають і вважають, що можуть скласти іспит на високому рівні. Це дуже важливо на шляху України до ЄС. Вкрай важливо. Шкода, що фізику і хімію обирають так мало. Матимемо проблеми з підготовкою інженерів і, особливо, вчителів,
– зазначив Бабак.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.