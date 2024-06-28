Чи матимуть аспіранти відстрочку від мобілізації у 2024 році

Напередодні вступної кампанії до аспірантури цьогоріч Міносвіти України значно змінило її правила. У відомстві так мають намір відсіяти усіх тих, хто хоче стати аспірантом заради відстрочки від мобілізації та залишити тих, хто справді займатиметься наукою.

Так, днями МОН скасувало набір на денну форму навчання за контрактом і збільшило кількість місць на бюджеті – до 7 тисяч. Також підвищили і прохідний бал за вступний іспит – до 160, зазначає Освіта 24.

Дивіться також В Україні значно зростає кількість вступників "старшого віку" до аспірантури

Хто з аспірантів матиме відстрочку

Відповідно до законодавства, студенти, магістранти та аспіранти, які навчаються на денній чи дуальній формі, мають право на відстрочку від мобілізації.

Цього року вступити в аспірантуру можна на денну форму навчання, на заочну за контрактом, а також та вечірню за державним замовленням та за контрактом.

Аспіранти, які навчаються і навчатимуться на денній формі навчання, матимуть відстрочку. А от ті, хто вступить на вечірню та заочну форми навчання, не отримають такого права.

Також є ще аспіранти, які зараз навчаються на контракті на денній формі. Вони також мають відстрочку від мобілізації. Не так давно нардепи мали намір скасувати таке право для аспірантів-контрактників. Однак цю ініціативу не погодили через критику громадськості.

Все ж у МОН заявили, що 2024 року запровадять спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році. Серед держіспитів, які цього року складатимуть ці аспіранти, буде єдиний державний залік з іноземної мови. Його запланували на жовтень-листопад. Ці зміни мають на меті "відсіяти випадкових" осіб від реальних науковців.

Дивіться також Без права на відстрочку: наказ МОН скасовує вступ на контракт в аспірантуру на денну форму

Чи можна поновитися та перевестися на денну форму

У МОН також наголошували, що цьогоріч переведення з інших форм навчання на денну у межах аспірантури буде недоступним.

А поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).

Дивіться також Вступ в аспірантуру 2024: які головні новації та для кого "двері зачинені"

Чому правила вступу в аспірантуру стали жорсткішими

Міносвіти України у 2024 році зробило правила вступу в аспірантуру жорсткішими.

У відомстві кажуть: усе через значний ажіотаж серед вступників-чоловіків призовного віку задля отримання відстрочки від мобілізації.

У МОН зазначають, що до 2022 року до аспірантури щороку вступало 7 – 8 тисяч осіб.

У 2024 році на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб. З них 91 561 особа – чоловіки віком 25 – 60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.