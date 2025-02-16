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Освіта Саморозвиток Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською
16 лютого, 12:00
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Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською

Марія Волошин

Суржик свого часу добре "вкорінився" в українській мові. Однак він лише псує її вигляд та грамотність мовців.

Суржиковими словами українці можуть описувати навіть меблі та елементи свого помешкання. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як не помилятися у вживанні популярних слів на цю тему. 

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Як правильно називати меблі та елементи інтер'єру (внутрішньої частини)

Зверніть увагу! У минулій добірці ми вже розповідали, як правильно українською називати елементи та частини будинку. 

Натомість у цій, дев'яносто восьмій добірці, підкажемо, як до свого мовлення про помешкання не тягнути "сміття". 

Тож запам'ятовуйте: 

  • Комната – кімната;
  • двухкомнатний, двохкімнатний – двокімнатний;
  • мебель – меблі;
  • мебельний – меблевий;
  • диван-кровать – диван-ліжко;
  • кровать – ліжко;
  • стул – стілець, крісло
  • стульчик – стілець, стільчик;


Як називати меблі українською / Freepik

  • вішалка, рідко "вішак";
  • шкаф – шафа;
  • зеркало – дзеркало;
  • ковйор – килим;
  • коврова дорожка – килимова доріжка;
  • карніз – карниз;


Як називати меблі українською / Freepik

  • обої – шпалери;
  • потолок – стеля;
  • пол – підлога;
  • часи – годинник;
  • мусорник – смітник;
  • ванная – ванна;
  • мойка – мийка;
  • смєсітєль – змішувач;
  • виключатель – вимикач. 

Любіть українську та не дозволяйте шкідливому суржику займати у ній простір. 