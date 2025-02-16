Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською
Суржик свого часу добре "вкорінився" в українській мові. Однак він лише псує її вигляд та грамотність мовців.
Суржиковими словами українці можуть описувати навіть меблі та елементи свого помешкання. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як не помилятися у вживанні популярних слів на цю тему.
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Як правильно називати меблі та елементи інтер'єру (внутрішньої частини)
Зверніть увагу! У минулій добірці ми вже розповідали, як правильно українською називати елементи та частини будинку.
Натомість у цій, дев'яносто восьмій добірці, підкажемо, як до свого мовлення про помешкання не тягнути "сміття".
Тож запам'ятовуйте:
- Комната – кімната;
- двухкомнатний, двохкімнатний – двокімнатний;
- мебель – меблі;
- мебельний – меблевий;
- диван-кровать – диван-ліжко;
- кровать – ліжко;
- стул – стілець, крісло
- стульчик – стілець, стільчик;
Як називати меблі українською / Freepik
- вішалка, рідко "вішак";
- шкаф – шафа;
- зеркало – дзеркало;
- ковйор – килим;
- коврова дорожка – килимова доріжка;
- карніз – карниз;
Як називати меблі українською / Freepik
- обої – шпалери;
- потолок – стеля;
- пол – підлога;
- часи – годинник;
- мусорник – смітник;
- ванная – ванна;
- мойка – мийка;
- смєсітєль – змішувач;
- виключатель – вимикач.
Любіть українську та не дозволяйте шкідливому суржику займати у ній простір.