Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською

Суржик свого часу добре "вкорінився" в українській мові. Однак він лише псує її вигляд та грамотність мовців.

Суржиковими словами українці можуть описувати навіть меблі та елементи свого помешкання. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як не помилятися у вживанні популярних слів на цю тему.

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Як правильно називати меблі та елементи інтер'єру (внутрішньої частини)

Зверніть увагу! У минулій добірці ми вже розповідали, як правильно українською називати елементи та частини будинку.

Натомість у цій, дев'яносто восьмій добірці, підкажемо, як до свого мовлення про помешкання не тягнути "сміття".

Тож запам'ятовуйте:

Комната – кімната;

двухкомнатний, двохкімнатний – двокімнатний;

мебель – меблі;

мебельний – меблевий;

диван-кровать – диван-ліжко;

кровать – ліжко;

стул – стілець, крісло

стульчик – стілець, стільчик;



Як називати меблі українською / Freepik

вішалка, рідко "вішак";

шкаф – шафа;

зеркало – дзеркало;

ковйор – килим;

коврова дорожка – килимова доріжка;

карніз – карниз;



Як називати меблі українською / Freepik

обої – шпалери;

потолок – стеля;

пол – підлога;

часи – годинник;

мусорник – смітник;

ванная – ванна;

мойка – мийка;

смєсітєль – змішувач;

виключатель – вимикач.

Любіть українську та не дозволяйте шкідливому суржику займати у ній простір.