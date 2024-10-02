У ВРУ радять скасувати фінансування виготовлення шкільних медалей

Освітній комітет Верховної Ради рекомендував Комітету з питань бюджету скасувати фінансування на виготовлення медалей для випускників шкіл. І зробити це у проєкті державного бюджету на 2025 рік.

Так, Комітет радить скоротити на 3,1 мільйона гривень фінансування за програмою "Загальнодержавні заходи у сфері освіти". Останнє передбачили на виготовлення медалей для випускників шкіл.

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Освітній комітет радить скасувати фінансування шкільних медалей

Зауважимо, що у серпні освітній омбудсмен надіслав листа до Міністерства освіти і науки та профільного комітету Верховної Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників шкіл золотою та срібною медалями.

Цікаво! Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов на початку цього року повідомляв, що торік держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень для закупівлі 20,6 тисячі медалей для відзначення випускників.

11 вересня Освітній комітет Верховної Ради порадив скасувати вручення у школах золотих і срібних медалей державного зразка. Згодом очільник цього Комітету Сергій Бабак заявив, що школи й надалі зможуть вручати золоті та срібні медалі своїм випускникам, але не за гроші держави.

Натомість міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що питання скасування вручення в школах золотих і срібних медалей треба "віддати" на громадське обговорення.

Українці висловили різні думки щодо цього. Одні вважають, що медалі є моральною компенсацією за досягнення на олімпіадах та конкурсах, інші вважають, що такі відзнаки учням не потрібні, адже головне – знання.