Освітяни тепер проходитимуть медогляд по-новому: головні зміни

З 1 жовтня 2024 року відбулися зміни у проведенні обов'язкових профілактичних медоглядів для працівників закладів освіти. Їх погодили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Профілактичний медичний огляд включатиме необхідні обстеження лікарів-спеціалістів відповідно до Переліку, клінічні, лабораторні та інші дослідження, а також періодичність їхнього проведення. Деталі розповіли у Профспілці працівників освіти і науки.

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Що передбачає медогляд освітян

Медогляд педагогів передбачає проведення таких лабораторних досліджень:

загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою);

глюкоза крові;

загальний аналіз сечі;

серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби;

дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та ентеробіозу;

бактеріологічні дослідження (лише для окремих категорій працівників).

Також передбачили обстеження такими лікарями-спеціалістами:

терапевт або лікар загальної практики – сімейний лікар;

дерматовенеролог;

отоларинголог;

стоматолог;

психіатр.

Окрім того, необхідними будуть інструментальні дослідження:

вимірювання артеріального тиску;

електрокардіограма;

інші дослідження.

Зверніть увагу! Флюорографію проводитимуть при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, зокрема діагностики латентної туберкульозної інфекції. Щорічна флюорографія для працівників закладів освіти, які не входять до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, не є обов'язковою. Але за наявності певних симптомів педагогів можуть зобов'язати проходити обстеження щорічно.

Чи буде щеплення обов'язковим

Щеплення також стало обов'язковою умовою для роботи – з 1 жовтня 2024 року набуде чинності оновлений перелік обов'язкових щеплень для освітян. Так, їх не допускатимуть до роботи без вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Періодичність і перелік щеплень визначені чинним законодавством.

Цікаво! Працівники освітніх закладів проходитимуть психіатричні огляди раз на п'ять років (раніше його проводили щорічно).

Також освітяни повинні пройти лабораторне тестування на наявність психоактивних речовин. Роботодавцям надали право вимагати від працівника проходження позачергового огляду у разі підозри на психічний розлад. На час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними проходити його, зберігають середній заробіток за місцем роботи.

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Хто має пройти обов'язковий профілактичний медогляд

Обов'язковий профілактичний медичний огляд повинні пройти:

керівники та їх заступники;

педагогічні працівники;

медичний персонал;

працівники харчоблоків;

спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі;

технічний персонал навчальних закладів України, крім закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації;

учні та студенти перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду.

Витрати, пов'язані з проведенням обов'язкових медоглядів працівників бюджетних установ та організацій, покривають за кошти, передбачені кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров'я.

Відповідно до законодавства роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.