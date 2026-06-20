Не меридіан, сфера та ліміт: ці слова мають красиві українські відповідники

Чимало термінів в українській мові запозичені з латини чи грецької, з посередництвом через інші мови. Але до деяких з них є питомі відповідники.

Про українські відповідники до відомих наукових термінів, розповідаємо з посиланням на пояснення репетиторки з мови Оксани Миколаївни.

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Які українські відповідники до відомих термінів?

Часто ми навіть не замислюємося, скільки іншомовних слів уживаємо щодня. Меридіан, дифтонг, сфера, стенографія, авангард – ці терміни давно стали звичними для української мови.

Проте мало хто знає, що до багатьох із них існують питомі українські відповідники. Деякі з них сьогодні майже забуті, а деякі й досі можна знайти в словниках та наукових працях.

Зазирнімо в історію цих слів і простежмо їхнє походження, а також дізнаймося, які українські відповідники пропонували мовознавці.

Південник, замість – меридіан (від латинського merῑdiānus "полуденний, південний", пов’язаного з merῑdiēs "полудень; південь; середина").

замість (від латинського merῑdiānus "полуденний, південний", пов’язаного з merῑdiēs "полудень; південь; середина"). Скоропис, замість – стенографія (від грецького στενός "тісний, вузький" і γράφω "пишу", через німецьку – Stenografíe).

замість (від грецького στενός "тісний, вузький" і γράφω "пишу", через німецьку – Stenografíe). Двозвук, замість – дифтонг (з грецької δίφθογγος "такий, що має два звуки" складається з основ δι– "два" та φϑόγγος "голос, звук, мова", через латину diphthongus).

замість (з грецької δίφθογγος "такий, що має два звуки" складається з основ δι– "два" та φϑόγγος "голос, звук, мова", через латину diphthongus). Передовий, замість – авангардний (з французької avant-garde складене з двох слів – avant "попереду").

замість – (з французької avant-garde складене з двох слів – avant "попереду"). Охайний/чепурний, замість – акуратний (з латини accūrātus "ретельний, точний").

– (з латини accūrātus "ретельний, точний"). Короткий виклад, замість – дайджест (з латини digerere , що буквально означає "розміщувати по місцях", "сортувати", "класифікувати", через англійську – digest).

замість – (з латини , що буквально означає "розміщувати по місцях", "сортувати", "класифікувати", через англійську – digest). Обмеження , замість – ліміт (з латини līmes (родовий відмінок līmitis) "межа, дорога між полями", через французьку limite "границя, межа, ліміт").

, замість – (з латини līmes (родовий відмінок līmitis) "межа, дорога між полями", через французьку limite "границя, межа, ліміт"). Царина, замість сфера (з латини sрhaera "куля; небесний глобус; орбіта планети; м’яч", а те з грецького – σφαĩρα).

Українські відповідники термінів: дивіться відео

Українська мова має чимало власних відповідників до міжнародних наукових термінів. Одні з них прижилися, інші залишилися цікавими сторінками історії нашої термінології.

Раніше ми писали, що українці розробили і питому математичну термінологію, яку потім вилучили совіти. Чули коли-небудь про "відрізну", "рядну", "залежник", "витвірну", "витинок"?