Не меридіан, сфера та ліміт: ці слова мають красиві українські відповідники
Чимало термінів в українській мові запозичені з латини чи грецької, з посередництвом через інші мови. Але до деяких з них є питомі відповідники.
Про українські відповідники до відомих наукових термінів, розповідаємо з посиланням на пояснення репетиторки з мови Оксани Миколаївни.
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Які українські відповідники до відомих термінів?
Часто ми навіть не замислюємося, скільки іншомовних слів уживаємо щодня. Меридіан, дифтонг, сфера, стенографія, авангард – ці терміни давно стали звичними для української мови.
Проте мало хто знає, що до багатьох із них існують питомі українські відповідники. Деякі з них сьогодні майже забуті, а деякі й досі можна знайти в словниках та наукових працях.
Зазирнімо в історію цих слів і простежмо їхнє походження, а також дізнаймося, які українські відповідники пропонували мовознавці.
- Південник, замість – меридіан (від латинського merῑdiānus "полуденний, південний", пов’язаного з merῑdiēs "полудень; південь; середина").
- Скоропис, замість – стенографія (від грецького στενός "тісний, вузький" і γράφω "пишу", через німецьку – Stenografíe).
- Двозвук, замість – дифтонг (з грецької δίφθογγος "такий, що має два звуки" складається з основ δι– "два" та φϑόγγος "голос, звук, мова", через латину diphthongus).
- Передовий, замість – авангардний (з французької avant-garde складене з двох слів – avant "попереду").
- Охайний/чепурний, замість – акуратний (з латини accūrātus "ретельний, точний").
- Короткий виклад, замість – дайджест (з латини digerere, що буквально означає "розміщувати по місцях", "сортувати", "класифікувати", через англійську – digest).
- Обмеження, замість – ліміт (з латини līmes (родовий відмінок līmitis) "межа, дорога між полями", через французьку limite "границя, межа, ліміт").
- Царина, замість сфера (з латини sрhaera "куля; небесний глобус; орбіта планети; м’яч", а те з грецького – σφαĩρα).
Українські відповідники термінів: дивіться відео
Українська мова має чимало власних відповідників до міжнародних наукових термінів. Одні з них прижилися, інші залишилися цікавими сторінками історії нашої термінології.
Раніше ми писали, що українці розробили і питому математичну термінологію, яку потім вилучили совіти. Чули коли-небудь про "відрізну", "рядну", "залежник", "витвірну", "витинок"?