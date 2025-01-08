Тільки не "метель": слово "завірюха" має щонайменше 40 синонімів

В українській мові є чимало красивих та самобутніх слів. Ба більше: вони мають ще й багацько таких самих чарівних синонімів.

До прикладу, у слова "завірюха" їх аж 40. Тому 24 Канал з посиланням на Рух "За мову" вам їх підкаже.

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Як назвати "метель" красиво українською

Тож сильний вітер зі снігом не варто називати суржиковим "метель". Краще вживайте ці 40 красивих синонімів, які демонструють багатство української мови.

Обирайте синонім із цього переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою.

Хуртовина

Метелиця

Віхола

Заметіль

Хуга

Завія

Сніговій

Сніжниця

Хуговій

Хвища

Хугавиця

Хурделиця

Хурделя

Хурдига

Хуртеча

Сніговиця

Віхало

Заві́йниця

Заметільниця

Замета

Завія

Заметь

Кушпела

Кура

Метіль

Фуга

Фурделиця

Хвижа

Хиза

Охиза

Шаруга

Крутія

Сніговійниця

Снігокрутниця

Буран

Пурга

Юга

Буря

Чвара

Вітряниця

Якщо ж добре пошукати серед діалектизмів, то знайдеся ще не один красивий синонім до завірюхи.



Як назвати "метель" українською / Рух "За мову"

Якщо ж ви думаєте, що окремі з цих слів не набули популярності, то ось вам приклад віхоли. Як доказ, що ці слова, принаймні окремі, звучали і звучать у піснях українських артистів. Зокрема, у виконанні легендарного Назарія Яремчука. І не тільки.

Назарій Яремчук "Віхола": відео