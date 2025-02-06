Як швидко вивчити іноземну мову: дієві поради від майстра спортивного запам'ятовування

Вивчення іноземних мов у сучасному світі є важливою необхідністю, щоб адаптуватись до швидких змін. Не усім це вдається легко, а тому кожен шукає свої методи.

Одним з таких методів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" поділився Гордій Остапович, пише 24 Канал.

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У чому суть методу Non Stop

Майстер спортивного запамʼятовування Гордій Остапович розповів про один дуже ефективний метод вивчення іноземної мови – використовувати вправу під назвою Non Stop.

Хто такий Гордій Остапович? Майстер спортивного запам’ятовування за версією International Association of Memory. Представник України на міжнародних змаганнях зі спортивного запам’ятовування, тренер збірної України з цього виду спорту. Призер Чемпіонату Європи з запам’ятовування, Відкритого Чемпіонату Італії та Відкритого Чемпіонату Німеччини з запам’ятовування. Триразовий учасник Чемпіонату Світу. Викладач курсу "Мистецтво запам'ятовування" в УКУ.

Головне завдання – зробити так, щоб знайшовши в словнику іноземної мови якесь слово чи фразу, ми одразу ж були готові вимовити їх.

Вправа Non Stop спрямована на формування нових нейронних зв'язків у мозку протягом трьох тижнів, які потім полегшать вивчення іноземної. Вона передбачає кілька етапів.

Так, протягом першого тижня потрібно п'ять хвилин щодня без перерви говорити мовою, яка вивчається. Якщо учні знають лише 40 – 50 слів, то їм потрібно просто вимовляти їх не турбуючись, що вони повторюватимуться. Наступного тижня цей час потрібно збільшити до 10 хвилин. Третій тиждень збільшити до 20 хвилин.

Пан Остапович пояснює, що при вивченні рідної мови малюками відбувається постійне говоріння. Так, діти спочатку кажуть прості слова, згодом складні, хоч і з помилками. Проте постійний зворотний звʼязок від батьків змушує малюків знаходити слова у своєму словнику й одразу їх вимовляти. Так формуються нейронні зв'язки між областями Верніке та Брока у мозку, які відповідають за мовлення.

Однак, при вивченні іноземної в голові людини виділяється інша частина, не область Верніке, тож звʼязку між словником англійської та синхронізатором немає. А саме цього слід досягнути – щоб швидкість передачі даних між словником у мозку та язиком були миттєві.

Для налагодження синхронізації можна використати одне з правил неврології: якщо два нейрони працюють одночасно, то між ними виникає зв’язок, саме з цим і може допомогти метод Non Stop.

Тренер запевняє, що за три тижні учні можуть створити нейронний звʼязок між ділянкою мозку, що зберігає словник іноземних слів, і центром Брока. А це досягається шляхом постійного повторювання.

Згодом, навіть після завершення тренування протягом трьох тижнів, нейронний звʼязок, що виник, буде використовуватися для поповнення запасу слів та їх використання для мовлення.