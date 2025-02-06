Як швидко вивчити іноземну мову: дієві поради від майстра спортивного запам'ятовування
- Гордій Остапович, майстер спортивного запам'ятовування, пропонує метод Non Stop для вивчення іноземної мови, спрямований на формування нових нейронних зв'язків у мозку.
- Нейронний зв'язок, створений під час тренування, продовжує використовуватися для розширення словникового запасу та полегшення мовлення навіть після завершення вправ.
Вивчення іноземних мов у сучасному світі є важливою необхідністю, щоб адаптуватись до швидких змін. Не усім це вдається легко, а тому кожен шукає свої методи.
Одним з таких методів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" поділився Гордій Остапович, пише 24 Канал.
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У чому суть методу Non Stop
Майстер спортивного запамʼятовування Гордій Остапович розповів про один дуже ефективний метод вивчення іноземної мови – використовувати вправу під назвою Non Stop.
Хто такий Гордій Остапович?Майстер спортивного запам’ятовування за версією International Association of Memory. Представник України на міжнародних змаганнях зі спортивного запам’ятовування, тренер збірної України з цього виду спорту. Призер Чемпіонату Європи з запам’ятовування, Відкритого Чемпіонату Італії та Відкритого Чемпіонату Німеччини з запам’ятовування. Триразовий учасник Чемпіонату Світу. Викладач курсу "Мистецтво запам'ятовування" в УКУ.
Головне завдання – зробити так, щоб знайшовши в словнику іноземної мови якесь слово чи фразу, ми одразу ж були готові вимовити їх.
Вправа Non Stop спрямована на формування нових нейронних зв'язків у мозку протягом трьох тижнів, які потім полегшать вивчення іноземної. Вона передбачає кілька етапів.
- Так, протягом першого тижня потрібно п'ять хвилин щодня без перерви говорити мовою, яка вивчається. Якщо учні знають лише 40 – 50 слів, то їм потрібно просто вимовляти їх не турбуючись, що вони повторюватимуться.
- Наступного тижня цей час потрібно збільшити до 10 хвилин.
- Третій тиждень збільшити до 20 хвилин.
Пан Остапович пояснює, що при вивченні рідної мови малюками відбувається постійне говоріння. Так, діти спочатку кажуть прості слова, згодом складні, хоч і з помилками. Проте постійний зворотний звʼязок від батьків змушує малюків знаходити слова у своєму словнику й одразу їх вимовляти. Так формуються нейронні зв'язки між областями Верніке та Брока у мозку, які відповідають за мовлення.
Однак, при вивченні іноземної в голові людини виділяється інша частина, не область Верніке, тож звʼязку між словником англійської та синхронізатором немає. А саме цього слід досягнути – щоб швидкість передачі даних між словником у мозку та язиком були миттєві.
Для налагодження синхронізації можна використати одне з правил неврології: якщо два нейрони працюють одночасно, то між ними виникає зв’язок, саме з цим і може допомогти метод Non Stop.
Тренер запевняє, що за три тижні учні можуть створити нейронний звʼязок між ділянкою мозку, що зберігає словник іноземних слів, і центром Брока. А це досягається шляхом постійного повторювання.
Згодом, навіть після завершення тренування протягом трьох тижнів, нейронний звʼязок, що виник, буде використовуватися для поповнення запасу слів та їх використання для мовлення.