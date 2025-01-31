Колишній американський дипломат Джон Гамільтон вирішив навчати українців англійської. Своїми спостереженнями та порадами ділиться в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє 24 Канал.

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Як дипломат став вчителем англійської

Джон Гамільтон 28 років працював у Державному департаменті США, крім рідної йому англійської, знає ще шість мов. Своїм досвідом вивчення іноземних мов він ділиться з українцями.

Уже з перших місяців повномасштабної війни проводить безкоштовні мовні курси для вимушених переселенців, які переїхали з України до столиці США та околиць. Знайомство з українцями розпочалося у Польщі, де зрозумів, що вони розмовляють англійською погано. Тому вирішив допомогти у вивченні мови переселенцям, які опинилися у США.

Повернувшись у США, знайшов місцеву організацію у Вашингтоні під назвою "Булава". Це група молодих українок, які організувалися під час війни, щоб допомагати тут переселенцям, а також допомагати фінансово людям в Україні.

Я підійшов до них і сказав: "Я хотів би вам допомагати. І одна з речей, які я міг би робити, це запропонувати уроки англійської, якщо ви хочете". І вони сказали: "Так, це було б чудово"

– пригадує Гамільтон.

Через вебсайт організації записалося понад 200 українців, але вирішив обмежитись тими, хто мешкає поруч, а інші стали групою підтримки. З ними проводяться зустрічі для посиденьок та екскурсій.

Зараз у в мене є два класи по шість – вісім учнів у кожному, і я не хочу, щоб вони були більшими, бо прагну дати людям багато можливостей розмовляти у класі та змусити їх отримати уміння говорити англійською,

– коментує дипломат.

Учні – це переважно жінки, діти яких швидко вчать мову у школах, а дорослим це дається важче. Однак, діти їх підбадьорюють.

Які складнощі виникають при вивченні мови

Пан Гамільтон поділився, які найскладніші моменти помітив при вивченні мови українцями. Є певні систематичні помилки:

Використання артиклів: a car, the car. І з невеликим поясненням вони це розуміють, але забувають, коли говорять. Треба поправляти знову і знову, щоб виробити звичку.

Пропускається дієслово "бути" – I am happy.

Деяка вимова є складною, особливо голосні. Є багато таких голосних, які дуже складні для українців, особливо в коротких англосаксонських словах, і якщо людина не знає, про що ви говорите, наприклад, пиво та ведмідь – beer and bear, подруга і тіло – buddy та body.

Я маю смішну історію. Одна учениця, на презентації себе англійською, припустилася помилки. Вона сказала: "Сьогодні я поговорю про своє тіло. Його звати Вікторія". І я подумав – що ж, це справді цікаво. Ця красива жінка збирається говорити про своє тіло, і вона дала йому ім’я. А вона мала на увазі подругу,

– поділився Гамільтон.

Він часто супроводжує виправлення помилок жартами й підбадьорює своїх учнів.

Джон Гамільтон – тепер викладач англійської для української / фото "Голос Америки"

Поради для вивчення мови

Головна порада – намагатися максимально зануритися в мову, іншими словами, розмовляти лише цією мовою. Як тільки ви досягнете певного рівня, розмовляйте лише цією мовою протягом усього дня.

Увімкніть радіо англійською, коли ви чимось займаєтеся. Нехай це буде на фоні. Слухайте це пасивно, поки прибираєте в будинку, готуєте чи таке інше. Добре намагатися слухати та розуміти, але навіть якщо ви цього не робите, ритми мови та частина словникового запасу відкладуться підсвідомо.

Слухати новини цією мовою. Люди більш схильні дивитися фільми, а в Україні вони в основному дубльовані, ви не чуєте англійської. В новинах люди зосереджуються на тому, щоб говорити чітко, вимовляючи всі звуки, слова і так далі. І те, про що вони говорять, трохи більш передбачувано. Розмовна мова швидша і розмита.

Зосередьтеся на тому, щоб говорити правильно. Якщо ви це зробите, з часом швидкість прийде сама. Але якщо ви справді намагаєтеся говорити вільно і без вагань на початку з великою кількістю помилок, ви ніколи не повернетеся назад і не виправите їх.

Мова – це специфічна здатність, яка має аспекти вимови, граматичні аспекти, і деякі люди кращі в цьому за інших. Тому не варто хвилюватися про темпи вивчення та про акцент.

Ні, не хвилюйся про це. Говоріть правильно. Якщо ви говорите правильно, ви можете мати відмінний акцент. Це може бути трохи чарівним. Тому не турбуйтеся про абсолютно ідеальну вимову. Я маю на увазі, не намагайтеся вдавати, ніби ви приїхали з Чикаго. Просто говоріть чітко.

Які враження від українців у американського дипломата

Джон Гамільтон поділився своїми враженнями від українців. За його спостереженнями українці та американці відрізняються як фрукти – кокоси та персики.

Моя улюблена метафора для порівняння українців і американців, що українці – це кокоси, а американці – персики. Не знаю, чи ви про таке чули. Українці жорсткі зовні, але м’які та солодкі всередині. Американці – якісь солодкі та м’які зовні, але тверді всередині. І я думаю, що в цьому є частка правди,

– жартує Джон Гамільтон.

А ще їм складно звикнути до поверхневих розмов американців, наприклад, лише ввічливої відповіді на "як твої справи". Чи посмішок на вулиці від незнайомих людей – одразу намагаються пригадати, чи вони їх знають.

Люди більш прямолінійні. Я думаю, що вони є хорошою протидією від багатьох недоліків американської культури. Вони, зазвичай, дуже ввічливі.

Мені подобається те, що я дізнався про українську культуру. Вона виглядає дуже традиційною, дуже щирою. Багато дізнався про їжу – вареники, голубці і тому подібне.

Я запитую учнів, чим українська культура відрізняється від російської, і є відмінності, про які я дізнався. Я вважаю, що українці дуже пишаються своєю культурою. Я думаю, що їхня повага до родини та традицій є дуже почесною та гідною захоплення. Останнім часом я читаю багато української літератури та перекладів.

Українці люблять гуляти пішки. Здебільшого вони дуже стійкі, порівняно з американцями. Дуже працьовиті та не скаржаться, хоча один зі студентів сказав, що частково це через мовний бар’єр, що вони не говорять настільки красномовно, аби скаржитися. Але я не думаю, що це так.