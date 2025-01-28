Листи учасникам уже надійшли до персональних електронних кабінетів, пише 24 Канал, посилаючись на "Освіта.UA".

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Що відомо про сертифікацію

Листи-виклики отримали вчителі початкових класів, математики, української мови і літератури, історії та громадянських дисциплін, які братимуть участь у педагогічній сертифікації.

Цікаво! Очікується, що в першому етапі сертифікації, а саме незалежному тестуванні фахових знань та вмінь візьмуть участь 1419 учителів початкових класів, 421 учитель математики, 424 вчителі української мови і літератури, а також 337 учителів історії та громадянських дисциплін.

Документ розміщено в персональних електронних кабінетах учасників сертифікації. У ньому міститься інформація про адресу пункту проведення незалежного тестування, а також дату та час проходження відповідної процедури.

Тест відбудеться 08 лютого, початок іспиту – об 11:00.

Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:30 до 10:55. Учасники, які з будь-яких причин запізняться на іспит, не будуть допущені до складання тесту.

Важливо, щоб учасники сертифікації мали завчасно видрукований лист-виклик, адже він обов’язковий для допуску до пункту тестування. Крім того, для входу учасник має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Тести містять по 85 завдань для вчителів початкової школи, учителів української мови і літератури, 70 завдань для вчителів математики та 80 завдань для вчителів історії та громадянських дисциплін. Зміст самих тестів незалежного тестування в межах сертифікації визначений відповідними програмами.

На проходження тесту педагогам відведено 180 хвилин.

Важливо! В Українському центрі оцінювання якості освіти застерегли учасників сертифікації від поширення в соцмережах чи приватному спілкуванні інформації про місця проведення тестування.