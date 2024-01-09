У Харкові запрацював метросадок: як готують діток до школи

У Харкові "протестували" метросадок у на трьох станціях метро. Діти прийшли в облаштований навчальний заклад 6 та 7 січня.

На заняття батьки привели 411 дошкільнят, повідомила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. Заняття відбулися на трьох станціях підземки.

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У Харкові запрацював метросадок

Чиновниця каже: вийшло дуже круто. Діти були лише на трьох станціях – на "Університеті", на "Перемозі" і на "Академіка Павлова", адже на двох інших триває косметичний ремонт.

Дошкільнят прийшло 411, це з усіх районів міста. Ми це називаємо пробними днями. Все пройшло досить результативно, і ми розуміємо, що надалі все буде добре,

– повідомила Деменко.

І додала, що батьки не сумніваються у роботі метросадка, адже бачать, як ефективно працює метрошкола. Зауважимо, що метросадок облаштували у тих самих приміщеннях.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

На сьогодні метросадок відвідують діти, які 1 вересня цього року підуть у 1 клас, уточнила чиновниця.

Ми говорили, що охопимо 400 – 500 дітей, маючи на увазі заняття в суботу. А оскільки охочих виявилося 600, то вирішили працювати й в неділю. А це 20% усіх дітей, що перебувають у Харкові й планують уперше йти до школи. Ми зробимо для вихователів і всіх, хто працює, окремий графік роботи. Окремим трудовим договором оформимо,

– зазначила очільниця освітнього департаменту.

Заяви від батьків ще приймають. Деменко каже, що максимум можуть навчати 700 дітей у метросадку.

Раніше ми писали, як працює метрошкола у Харкові.