Уряд України призначив Миколу Трофименка на посаду заступника міністра освіти і науки. Він куруватиме напрям вищої освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України. Микола Трофименко – доктор політичних наук, доцент, ректор Маріупольського державного університету (з 2020 року).

Що відомо про нового заступника Лісового?

У серпні 2021 року Микола Трофименко увійшов до складу Ради Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. З липня 2022 року – учасник групи Європейської асоціації університетів з підтримки української освіти.

Новий заступник очільника МОН закінчив Маріупольський державний університет. У травні 2024 року захистив дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобув науковий ступінь доктора політичних наук. Автор численних наукових праць у сфері міжнародних відносин і публічної дипломатії.

Трофименко також – заслужений працівник освіти України (2020). У 2025 році указом президента України нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Призначення Миколи Трофименка на посаду заступника міністра має посилити управлінську спроможність команди в напрямі вищої освіти та реалізації пріоритетів державної політики у цій сфері.

Хто раніше курував цей напрям у МОН?