Миколаївську обсерваторію приєднають до Головної астрономічної обсерваторії

2 квітня 2024, 21:56
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Джерело:

Міносвіти України

2 квітня Кабмін ухвалив важливі рішення щодо модернізації мережі ЗВО та наукових установ. Так, Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" стане частиною Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

У Міносвіти України зазначили, що Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" – провідна наукова установа в Україні. 

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Миколаївська обсерваторія стане частиною Головної астрономічної обсерваторії

Ця установа бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних та в програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

Реорганізація інституту, вважають у МОН, натомість дозволить:

  • посилити кадровий потенціал;
  • розширити матеріально-технічну базу;
  • сприяти міжнародній співпраці інституту;
  • збільшити спроможності щодо залучення додаткового фінансування на дослідження.

Реорганізація цього наукового закладу, як і низка попередніх, відбуватиметься з повним збереженням кадрового складу,  наявного фінансування як з боку НАН, так МОН України, а також матеріально-технічної бази,
– повідомили у Міносвіти.

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Уряд також погодив приєднання

  • Уряд сьогодні також погодив приєднання Української академії друкарства (УАД) до Національного університету "Львівська політехніка".

  • На базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД.

  • У ньому продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.

  • Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце).

Автор: Марія Волошин