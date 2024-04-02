Миколаївську обсерваторію приєднають до Головної астрономічної обсерваторії
Джерело:Міносвіти України
2 квітня Кабмін ухвалив важливі рішення щодо модернізації мережі ЗВО та наукових установ. Так, Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" стане частиною Головної астрономічної обсерваторії НАН України.
У Міносвіти України зазначили, що Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" – провідна наукова установа в Україні.
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Миколаївська обсерваторія стане частиною Головної астрономічної обсерваторії
Ця установа бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних та в програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.
Реорганізація інституту, вважають у МОН, натомість дозволить:
- посилити кадровий потенціал;
- розширити матеріально-технічну базу;
- сприяти міжнародній співпраці інституту;
- збільшити спроможності щодо залучення додаткового фінансування на дослідження.
Реорганізація цього наукового закладу, як і низка попередніх, відбуватиметься з повним збереженням кадрового складу, наявного фінансування як з боку НАН, так МОН України, а також матеріально-технічної бази,
– повідомили у Міносвіти.
Уряд також погодив приєднання
Уряд сьогодні також погодив приєднання Української академії друкарства (УАД) до Національного університету "Львівська політехніка".
На базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД.
У ньому продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.
Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце).