У Міносвіти України зазначили, що Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" – провідна наукова установа в Україні.

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Миколаївська обсерваторія стане частиною Головної астрономічної обсерваторії

Ця установа бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних та в програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

Реорганізація інституту, вважають у МОН, натомість дозволить:

посилити кадровий потенціал;

розширити матеріально-технічну базу;

сприяти міжнародній співпраці інституту;

збільшити спроможності щодо залучення додаткового фінансування на дослідження.

Реорганізація цього наукового закладу, як і низка попередніх, відбуватиметься з повним збереженням кадрового складу, наявного фінансування як з боку НАН, так МОН України, а також матеріально-технічної бази,

– повідомили у Міносвіти.

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