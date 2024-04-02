У Міносвіти України зазначили, що Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" – провідна наукова установа в Україні.

Дивіться також Академію друкарства приєднають до Львівської політехніки

Миколаївська обсерваторія стане частиною Головної астрономічної обсерваторії

Ця установа бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних та в програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

Реорганізація інституту, вважають у МОН, натомість дозволить:

  • посилити кадровий потенціал;
  • розширити матеріально-технічну базу;
  • сприяти міжнародній співпраці інституту;
  • збільшити спроможності щодо залучення додаткового фінансування на дослідження.

Реорганізація цього наукового закладу, як і низка попередніх, відбуватиметься з повним збереженням кадрового складу, наявного фінансування як з боку НАН, так МОН України, а також матеріально-технічної бази,
– повідомили у Міносвіти.

Уряд також погодив приєднання

  • Уряд сьогодні також погодив приєднання Української академії друкарства (УАД) до Національного університету "Львівська політехніка".

  • На базі НУ "Львівська політехніка" сформують окремий факультет із назвою УАД.

  • У ньому продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.

  • Студенти, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / бюджетне місце).