В Минобразования Украины отметили, что Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" – ведущее научное учреждение в Украине.

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Николаевская обсерватория станет частью Главной астрономической обсерватории

Это учреждение участвует в наполнении международных астрономических баз данных и в программах наземной поддержки космических миссий, а также в выполнении целевых комплексных программ космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины.

Реорганизация института, считают в МОН, зато позволит:

усилить кадровый потенциал;

расширить материально-техническую базу;

способствовать международному сотрудничеству института;

увеличить способности по привлечению дополнительного финансирования на исследования.

Реорганизация этого научного учреждения, как и ряд предыдущих, будет происходить с полным сохранением кадрового состава, имеющегося финансирования как со стороны НАН, так МОН Украины, а также материально-технической базы,

– сообщили в Минобразования.

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