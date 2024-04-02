В Минобразования Украины отметили, что Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" – ведущее научное учреждение в Украине.

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Николаевская обсерватория станет частью Главной астрономической обсерватории

Это учреждение участвует в наполнении международных астрономических баз данных и в программах наземной поддержки космических миссий, а также в выполнении целевых комплексных программ космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины.

Реорганизация института, считают в МОН, зато позволит:

  • усилить кадровый потенциал;
  • расширить материально-техническую базу;
  • способствовать международному сотрудничеству института;
  • увеличить способности по привлечению дополнительного финансирования на исследования.

Реорганизация этого научного учреждения, как и ряд предыдущих, будет происходить с полным сохранением кадрового состава, имеющегося финансирования как со стороны НАН, так МОН Украины, а также материально-технической базы,
– сообщили в Минобразования.

Правительство также согласовало присоединение

  • Правительство сегодня также согласовало присоединение Украинской академии книгопечатания (УАД) к Национальному университету "Львовская политехника".

  • На базе НУ "Львовская политехника" сформируют отдельный факультет с названием УАД.

  • В нем продолжат образовательную и научную деятельность академии, а ее непрофильные программы гармонизируют с похожими программами во Львовской политехнике.

  • Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / бюджетное место).