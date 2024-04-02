В Минобразования Украины отметили, что Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" – ведущее научное учреждение в Украине.
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Николаевская обсерватория станет частью Главной астрономической обсерватории
Это учреждение участвует в наполнении международных астрономических баз данных и в программах наземной поддержки космических миссий, а также в выполнении целевых комплексных программ космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины.
Реорганизация института, считают в МОН, зато позволит:
- усилить кадровый потенциал;
- расширить материально-техническую базу;
- способствовать международному сотрудничеству института;
- увеличить способности по привлечению дополнительного финансирования на исследования.
Реорганизация этого научного учреждения, как и ряд предыдущих, будет происходить с полным сохранением кадрового состава, имеющегося финансирования как со стороны НАН, так МОН Украины, а также материально-технической базы,
– сообщили в Минобразования.
Правительство также согласовало присоединение
Правительство сегодня также согласовало присоединение Украинской академии книгопечатания (УАД) к Национальному университету "Львовская политехника".
На базе НУ "Львовская политехника" сформируют отдельный факультет с названием УАД.
В нем продолжат образовательную и научную деятельность академии, а ее непрофильные программы гармонизируют с похожими программами во Львовской политехнике.
Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / бюджетное место).