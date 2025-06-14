Мимохідь чи мимохіть: у яких випадках ці слова казати правильно

В українській мові можна натрапити на дуже схожі за звучанням слова. Їх відрізняє всього одна літера, що змінює значення слова на геть протилежне.

У яких випадках сказати слово "мимохіть", а у якому – "мимохідь", розповідає 24 Канал, посилаючись на інстаграм kira_art_space.

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Чим різняться "мимохіДь" і "мимохіТь"

В українській мові чимало слів-паронімів – це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Деякі слова зовсім подібні й різниться лише одна буква, як, наприклад, удача і вдача. А тому слід розуміти їх значення.

Серед схожих слів – мимохіТь та мимохіДь, кожне з них – прислівник. Схожість слів настільки подібна за звучанням, що використане слово розумієш лише за контекстом сказаного.

Якщо комусь не зрозумілі їх значення, то пояснюємо:

МимохіДь – означає "проходячи мимо /повз когось, чогось"; а у переносному значенні – не зосереджуючись на чомусь, між іншим. Правильним буде і слово мимоходом. МимохіТь – означає "без певного наміру, без участі свідомості, всупереч власній волі; мимоволі". До кожного з них маємо і синоніми, до прикладу: мимохіДь сказати – сказати, між іншим;

мимохіДь почути – почути краєм вуха;

мимохіДь глянути – помітити краєм ока. Слово мимохіТь, можна замінити: не навмисно;

нанароком;

без наміру;

випадково;

несподівано;

неочікувано;

знехотя,

мимовільно,

раптово. Що означають слова "мимохіть" та "мимохідь": дивіться відео

А таке каламбурне речення "Мимохідь хотів напитися води й мимохіть розбив чашку", можна перефразувати – "Води хотів напитися по дорозі й ненароком розбив чашку".

В літературі ці слова використовуються досить часто. "Хотіли мимохіДь і ми додому зазирнути, та капітан не дозволив" (Григорій Тютюнник); "Назавтра повинно б розгодинитись", – відзначив мимохіДь Роман (Олесь Гончар). "Повітря було таке п’яне й повне щебетання, що мимохіТь бажалось руху, крику, реготу (Михайло Коцюбинський).

"Хатня задуха паморочить голову, руки мимохіТь простягаються до вікна (Дніпрова Чайка).

Використовуйте ці милозвучні слова та говоріть українською!