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Освіта Саморозвиток Мимохідь чи мимохіть: у яких випадках ці слова казати правильно
14 червня, 13:04
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Мимохідь чи мимохіть: у яких випадках ці слова казати правильно

Олеся Кух
Основні тези
  • "Мимохіть" і "мимохідь" є паронімами в українській мові, мають схоже звучання, але різне значення.
  • Вибір одного з цих слів залежить від контексту, в якому вони використовуються.

В українській мові можна натрапити на дуже схожі за звучанням слова. Їх відрізняє всього одна літера, що змінює значення слова на геть протилежне.

У яких випадках сказати слово "мимохіть", а у якому – "мимохідь", розповідає 24 Канал, посилаючись на інстаграм kira_art_space.

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Чим різняться "мимохіДь" і "мимохіТь"

В українській мові чимало слів-паронімів – це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Деякі слова зовсім подібні й різниться лише одна буква, як, наприклад, удача і вдача. А тому слід розуміти їх значення.

Серед схожих слів – мимохіТь та мимохіДь, кожне з них – прислівник. Схожість слів настільки подібна за звучанням, що використане слово розумієш лише за контекстом сказаного.

Якщо комусь не зрозумілі їх значення, то пояснюємо:

МимохіДь – означає "проходячи мимо /повз когось, чогось"; а у переносному значенні – не зосереджуючись на чомусь, між іншим. Правильним буде і слово мимоходом.
МимохіТь – означає "без певного наміру, без участі свідомості, всупереч власній волі; мимоволі".
До кожного з них маємо і синоніми, до прикладу:
  • мимохіДь сказати – сказати, між іншим;
  • мимохіДь почути – почути краєм вуха;
  • мимохіДь глянути – помітити краєм ока.
Слово мимохіТь, можна замінити:
  • не навмисно;
  • нанароком;
  • без наміру;
  • випадково;
  • несподівано;
  • неочікувано;
  • знехотя,
  • мимовільно,
  • раптово.
Що означають слова "мимохіть" та "мимохідь": дивіться відео
А таке каламбурне речення "Мимохідь хотів напитися води й мимохіть розбив чашку", можна перефразувати – "Води хотів напитися по дорозі й ненароком розбив чашку".
В літературі ці слова використовуються досить часто.
"Хотіли мимохіДь і ми додому зазирнути, та капітан не дозволив" (Григорій Тютюнник); 
"Назавтра повинно б розгодинитись", – відзначив мимохіДь Роман (Олесь Гончар).
"Повітря було таке п’яне й повне щебетання, що мимохіТь бажалось руху, крику, реготу (Михайло Коцюбинський).

"Хатня задуха паморочить голову, руки мимохіТь простягаються до вікна (Дніпрова Чайка).

Використовуйте ці милозвучні слова та говоріть українською!