Мимохідь чи мимохіть: у яких випадках ці слова казати правильно
- "Мимохіть" і "мимохідь" є паронімами в українській мові, мають схоже звучання, але різне значення.
- Вибір одного з цих слів залежить від контексту, в якому вони використовуються.
В українській мові можна натрапити на дуже схожі за звучанням слова. Їх відрізняє всього одна літера, що змінює значення слова на геть протилежне.
У яких випадках сказати слово "мимохіть", а у якому – "мимохідь", розповідає 24 Канал, посилаючись на інстаграм kira_art_space.
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Чим різняться "мимохіДь" і "мимохіТь"
В українській мові чимало слів-паронімів – це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Деякі слова зовсім подібні й різниться лише одна буква, як, наприклад, удача і вдача. А тому слід розуміти їх значення.
Серед схожих слів – мимохіТь та мимохіДь, кожне з них – прислівник. Схожість слів настільки подібна за звучанням, що використане слово розумієш лише за контекстом сказаного.
Якщо комусь не зрозумілі їх значення, то пояснюємо:
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мимохіДь сказати – сказати, між іншим;
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мимохіДь почути – почути краєм вуха;
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мимохіДь глянути – помітити краєм ока.
- не навмисно;
- нанароком;
- без наміру;
- випадково;
- несподівано;
- неочікувано;
- знехотя,
- мимовільно,
- раптово.
"Хатня задуха паморочить голову, руки мимохіТь простягаються до вікна (Дніпрова Чайка).
Використовуйте ці милозвучні слова та говоріть українською!