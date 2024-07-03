Які мінімальні бали ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

Аби вступити в магістратуру 2024 року, більшість абітурієнтів має подати результати єдиного вступного іспиту за цей або минулий рік. Окремі абітурієнти – ще й результати єдиного фахового вступного випробування.

Мовиться про тих, хто вступає на такі спеціальності галузей знань як "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Право", "Журналістика", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Освіта / Педагогіка" (окрім "Фізичної культури та спорту"), "Інформаційні технології" та "Сфера обслуговування".

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Скільки балів треба набрати, аби мати шанс стати магістром

Так, аби отримати право брати участь у конкурсному відборі у ЗВО, вступники мають подолати відповідний "поріг". Тобто набрати мінімальну кількість тестових балів, яка дорівнює 100 рейтинговим балам.

Відповідно до таблиць переведення балів, затверджених Міносвіти України, у 2024 році пороговим балом для єдиного вступного іспиту в блоці іноземної мови є 5 тестових балів з 30 можливих.

У блоці ТЗНК також мінімальний бал – 5 тестових балів з 33 можливих.

Для того, щоб їх набрати, вступник має надати правильні відповіді на 5 тестових завдань у кожному блоці.

Щодо ЄФВВ, то пороговим балом для майбутніх магістрантів, які мають складати цей іспит, цьогоріч є показник у 35 тестових балів з 140 можливих.

Тобто вступник має надати щонайменше 35 правильних відповідей.