Які мінімальні бали для вступу на бюджет треба набрати у 2026 році

У 2026 році для більшості спеціальностей мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі визначатиме виш. Його пропишуть у Правилах прийому ЗВО.

Такі дані містить Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН. Документ перебуває на громадському обговоренні.

Які бали треба набрати для вступу?

Конкурсний бал для вступу розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів МОН встановило вагові коефіцієнти.

Для спеціальностей C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини", C3 "Міжнародні відносини", D4 "Публічне управління та адміністрування", D8 "Право", D9 "Міжнародне право", I1 "Стоматологія", I2 "Медицина", I3 "Педіатрія", I4 "Медична психологія", I8 "Фармація" конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет не може бути меншим ніж 150 балів.

Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим ніж 130 балів.

Які ще зміни запропонувало МОН у Порядку?

Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: