Не для всіх однакові: які мінімальні бали для вступу на бюджет

Недавно Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок вступу на 2026 рік. Там прописали і мінімальні бали, які потрібні цьогоріч для того, аби мати шанс стати студентом.

Бали не будуть однаковими для всіх спеціальностей. Про це зазначає Osvita.ua.

Які мінімальні бали для вступу на бюджет?

Відповідно до Порядку, цьогоріч для усіх спеціальностей, крім винятків, мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсному відборі буде визначати виш у своїх Правилах прийому.

Конкурсний бал для вступу розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Зверніть увагу! На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів МОН встановило вагові коефіцієнти.

Так, для спеціальностей "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право" та "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрі", "Медична психологія" конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет не може бути меншим ніж 150 балів.

А для спеціальності "Фармація" – не менше ніж 140 балів.

Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет після закінчення 11 класів школи не може бути меншим ніж 130 балів.

Які головні новації вступної кампанії 2026 року?

Очільник МОН України Оксен Лісовий у телеграмі розповідав про основні нововведення цієї вступної кампанії. Це такі: