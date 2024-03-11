Міносвіти представило Стратегічний план діяльності
Джерело:Міносвіти України
Міносвіти України представило громадськості Стратегічний план своєї діяльності. Він буде чинним до 2027 року.
Це ключовий документ, що визначає 9 стратегічних пріоритетів та цілі відомства на найближчі роки. Його розробили в умовах військової агресії Росії проти України, виконання зобов'язань у сфері євроінтеграції та імплементації Цілей сталого розвитку.
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Міносвіти оприлюднило Стратегічний план діяльності
Документ ґрунтується на Візії майбутнього освіти і науки, державних програмних документах та результатах публічних консультацій із залученням експертів галузей освіти та науки.
Пріоритети охоплюють трансформацію змісту освіти, ролі педагогів і науковців, системи управління та освітнього простору, розбудову спроможності менеджменту,
– повідомили у Міносвіти.
І наголосили: в основі всіх напрямів трансформацій – особистість людини. Ключова мета – створити систему освіти і науки, спрямовану на максимальне розкриття потенціалу особистості на різних етапах життя та забезпечення гнучкості до змін.
Освіта стане фундаментом для розбудови економіки та людського капіталу України, а наука – синонімом інновацій і технологій для залучення інвестицій і міжнародного партнерства,
– переконують у відомстві.
Ознайомитися детально зі Стратегічним планом діяльності МОН до 2027 року можна за покликанням.
- Раніше ми повідомляли, що МОН оприлюднило візію майбутнього освіти і науки з відповідними цілями і принципами розвитку. Вона спрямована на створення освітньої системи, що відповідатиме запити українців та враховуватиме виклики і можливості сьогодення.