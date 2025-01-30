Допоможе дітям зберегти свою ідентичність: у Литві відкрили український навчальний простір

Громадська організація "Міжнародна українська школа", яка функціонує у кількох містах Литви, розширює свої навчальні простори. Вони спрямовані на те, щоб українські діти здобували освіту за кордоном і не втрачали свою ідентичність.

Нещодавно відбулося відкриття нового приміщення для старшої школи МУШ у Вільнюсі. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на фейсбук українського посольства у Литві.

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Нове приміщення "Міжнародної української школи" у Литві

Посольство України в Литві повідомило, що 28 січня 2025 року у Вільнюсі відкрили нове приміщення старшої школи МУШ. У навчальному закладі викладають предмети українською мовою, відповідно до навчальних програм Литви та України. А також діти вивчають литовську мову.

Цікаво! У 2022 році ГО "Міжнародна українська школа" отримала акредитацію Міністерства освіти, науки та спорту Литви. Відтоді у країні започаткували осередки у п’ятьох містах: Вільнюсі, Каунасі, Клайпеді, Шяуляї та Панявежісі.

Учасниками заходу були посол України у Литовській Республіці Петро Бешта, Директор МУШ Олена Внуковська, депутат Сеймасу ЛР Артурас Зуокас, настоятель Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Трійці у м. Вільнюс отець Йосафат та отець Тадей (ЧСВВ), керівники відділень школи у м. Каунас, Клайпеда, Шяуляй та Панявежіс, представники дипломатичних представництв, акредитованих у Литві, благодійних організацій та волонтерських спільнот, вчителі та учні школи.

Відкриття МУШ у Вільнюсі / Фейсбук Посольства України у Литві

Того ж дня, 28 січня, у Вільнюсі відкрили і "Школу Мистецтв" – цей заклад стане платформою для дітей і дорослих, де вони зможуть розвивати творчі здібності.

Відкриття нового приміщення для школи та створення мистецької платформи є важливим етапом у підтримці української освіти за кордоном. Це не лише допомагає дітям зберегти свою ідентичність, але й сприяє розвитку культурного діалогу між Україною та Литвою‚

– написали в посольстві.

Ці заклади у столиці Литви, є важливим осередком для українців, який допомагає підтримувати зв'язок з Батьківщиною, з українською освітою та культурою.