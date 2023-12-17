В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним громадянам при цьому нагадують про обов'язок захищати Батьківщину.

Частина ж з цих осіб має відстрочку від служби, зокрема студенти. А чи можуть призвати чоловіка, який здобуває другу вищу освіту, читайте далі.

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Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту

Адвокат Артем Моргунов заявив: якщо студент вчиться на денній формі навчання, він має право на відстрочку від служби у війську. Поки таких осіб не призиватимуть в армію.

Моргунов також уточнив, що у чинному законодавстві не вказано, що здобуття лише першої вищої освіти є підставою для відстрочки від мобілізації.

Тому друга вища освіта може бути підставою для отримання відстрочки,

– наголосив адвокат.

Все ж нардепи не задоволені тим, що чимало чоловіків в Україні здобуває другу або й третю вищу освіту у час війни. Тому вони можуть змінити ситуацію.

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Яким студентам можуть скасувати право на відстрочку