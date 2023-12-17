Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту
Джерело:Факти
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним громадянам при цьому нагадують про обов'язок захищати Батьківщину.
Частина ж з цих осіб має відстрочку від служби, зокрема студенти. А чи можуть призвати чоловіка, який здобуває другу вищу освіту, читайте далі.
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Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту
Адвокат Артем Моргунов заявив: якщо студент вчиться на денній формі навчання, він має право на відстрочку від служби у війську. Поки таких осіб не призиватимуть в армію.
Моргунов також уточнив, що у чинному законодавстві не вказано, що здобуття лише першої вищої освіти є підставою для відстрочки від мобілізації.
Тому друга вища освіта може бути підставою для отримання відстрочки,
– наголосив адвокат.
Все ж нардепи не задоволені тим, що чимало чоловіків в Україні здобуває другу або й третю вищу освіту у час війни. Тому вони можуть змінити ситуацію.
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Яким студентам можуть скасувати право на відстрочку
- У ЗВО України на сьогодні навчаються чимало чоловіків, яким вже понад 30 років.
- Вони при цьому здобувають вже другу або й третю вищу освіту.
- Нардепи вважають, що ці чоловіки у такий спосіб уникають мобілізації, адже навчання на денній чи дуальній формі дає право на відстрочку від служби у війську.
- Натомість у ВРУ анонсували підготовку законопроєкту, який може змінити ситуацію.