Кабмін визначив, кому зі студентів нададуть право на відстрочку від мобілізації
31 січня 2024, 11:27Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Частина студентів в Україні матиме право на відстрочку від мобілізації у 2024 році. Нардепи вже визначили, хто саме.
Про це мовиться в оновленому законопроєкті про мобілізацію, яку підготував Кабмін. Урядовці вже подали документ до Верховної Ради на розгляд.
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Хто зі студентів матиме право на відстрочку
Урядовці визначили у вищезгаданому законопроєкті перелік осіб, які не підлягають призову в армію. Окремі категорії громадян нашої держави мають право на відстрочку.
Так, відповідно до документа, звільнення від мобілізації на особливий період можуть надати:
- студентам училищ;
- студентам коледжів;
- студентам вишів;
- студентам, які здобувають другу і більше вищу освіту, але на рівні вищому, ніж раніше, без урахування спеціальності (фаху).
Рада розгляне цей документ вже невдовзі.
Раніше ми писали про те, кого зі студентів можуть мобілізувати. Про це читайте тут.