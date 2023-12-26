Уряд пропонує Раді скасувати відстрочку від мобілізації частині студентів

Український уряд пропонує Верховній Раді скасувати право на відстрочку від мобілізації частині студентів. Мовиться, зокрема, про тих, хто здобуває повторну вищу освіту.

Про це мовиться у законопроєкті № 10378. Документ 25 грудня зареєстрували у ВРУ. Він передбачає зміни до мобілізації.

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Уряд пропонує Раді скасувати відстрочку частині студентів

Відповідно до проєкту закону, відстрочку отримають студенти училищ, коледжів і вишів, які навчаються на денній або дуальній формі. При цьому, що важливо, здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом).

Так, відстрочку не надаватимуть тим, хто здобуває повторний рівень освіти. До прикладу, вдруге здобуває освіту бакалавра або магістра.

Також право на відстрочку залишать науковцям і викладачам навчальних закладів, якщо вони працюють на повну ставку.

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