Кого зі студентів-чоловіків можуть мобілізувати вже у листопаді 2024: пояснення експерта

Мобілізація чоловіків – важлива для України. У 2024 році вона проводиться згідно з законом №10449, і більшість студентів вишів має відстрочку. Однак, це стосується не усіх чоловіків-студентів.

Особливості мобілізації згідно з новим законом, пояснив для УНІАН, колишній нардеп, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко. Коментар експерта передає 24 Канал.

Дивіться також Що потрібно, щоб виїхати за кордон чоловікам-студентам

Які студенти потрапляють під мобілізацію

Юрист Володимир Пилипенко в коментарі пояснив особливості надання відстрочки студентам згідно з законом №10449. Попри відстрочку студентам, деякі чоловіки можуть отримати повістку і потрапити на фронт.

Право на відстрочку мають чоловіки-студенти, які отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.

Відстрочку не отримають студенти, котрі:

навчаються на вечірній або заочній формі;

здобувають не першу вищу освіту;

здобувають освіту, нижчу за наявну;

відмовляються проходити загальновійськову підготовку (таких чоловіків виключать із вишу).

Юрист Володимир Пилипенко нагадав, що особи віком від 18 до 25 років не можуть бути мобілізовані. Таких громадян можуть мобілізувати лише за згодою, після надання якої підписується контракт. Але це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Таких людей закон дає право мобілізувати.

Важливо! Відстрочка для студентів не надається автоматично. Щоб скористатись таким правом, кожен студент має подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити військкомат, то чоловік вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку, навіть уже в листопаді.

Що буде з мобілізацією студентів старших 30 років

У 2023 році депутати зареєстрували законопроєкт, за яким студенти чоловічої статі після досягнення віку 30 років позбавляються права на відстрочку. Однак, наразі цей закон знято з огляду. Тож 30-річних українців, як і раніше, не призивають, якщо вони здобувають безперервну першу вищу освіту. Ніякої вікової межі для отримання відстрочки немає.