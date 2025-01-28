Можуть забрати до війська: як студентові отримати відстрочку від мобілізації

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Частина учнів, студентів, аспірантів і докторантів в Україні має відстрочку від служби.

Це дає їм змогу продовжувати навчання у своєму закладі освіти. Відстрочку надають на час дії воєнного стану та мобілізації. Про це інформує 24 Канал з посиланням NV.

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Хто може отримати відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають, зокрема, студенти ЗВО, які здобувають освіту у межах денної та дуальної форми навчання. Навіть якщо навчання на денній формі триває дистанційно.

Загалом на відстрочку від мобілізації через навчання мають право:

учні/ студенти училищ, коледжів, вишів, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України Про освіту:

1) дошкільна освіта;

2) початкова освіта;

3) базова середня освіта;

4) профільна середня освіта;

5) перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

6) другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

7) третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

8) фахова передвища освіта;

9) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

10) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

11) другий (магістерський) рівень вищої освіти;

12) третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

докторанти;

особи, зараховані на навчання до інтернатури;

Відстрочку студентам не надають автоматично. Її потрібно оформити в ТЦК, надавши довідку з військкомату. Якщо цього не зробити, то захист від мобілізації буде недійсним, і чоловіка можуть призвати до армії. Оформлена належним чином відстрочка відображатиметься в Резерв+.

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Які документи потрібні для отримання відстрочки

Для отримання відстрочки студенту треба отримати довідку про навчання у своєму закладі освіти. Довідка має бути завірена печаткою та видана для подання до конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКП). Цей документ повинен підтверджувати факт навчання студента на денній формі та вказувати передбачувану дату закінчення навчання.

Після подачі документа про навчання до територіального центру комплектування (ТЦК) студенти можуть автоматично продовжити відстрочку через систему Резерв+ через три місяці. Якщо доступу до системи Резерв+ немає, відстрочку потрібно буде продовжити особисто у ТЦК.