Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру для "NV", повідомляє 24 Канал. Вони пояснили, хто саме може отримати відстрочку від мобілізації, на яких умовах вона надається і які зміни варто врахувати.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Деякі категорії військовозобов'язаних можуть втратити право на відстрочку, якщо не виконають вимоги нових законодавчих змін.

Згідно з українським законодавством, право на відстрочку мають кілька категорій військовозобов'язаних:

Особам з інвалідністю будь-якої групи.

Тимчасово непридатним до служби за станом здоров’я (згідно з висновком військово-лікарської комісії).

Військовозобов'язаним, які доглядають за близькими родичами з інвалідністю (1-ї або 2-ї групи, а інколи й 3-ї) чи літніми особами, коли немає інших родичів, які можуть здійснювати догляд.

Багатодітним батькам (троє і більше дітей до 18 років), за умови відсутності заборгованості по аліментах.

Особам, чиї близькі загинули, брали участь у бойових діях або визнані зниклими безвісти під час воєнного стану чи антитерористичної операції.

Цивільним особам, які перебували в російському полоні.

Держслужбовцям.

Також відстрочку можуть отримати студенти, які здобувають освіту на рівень вищий за вже наявну, а також педагогічні та наукові працівники, що працюють щонайменше на ¾ ставки.

Відстрочка для працівників критично важливих підприємств

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1332, право на відстрочку мають військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для економіки та безпеки держави.

Важливо, що до 28 лютого 2025 року ці підприємства мають підтвердити свій статус. Інакше раніше видані відстрочки можуть втратити чинність.

Як отримати або продовжити відстрочку

Для того, щоб отримати або продовжити відстрочку, військовозобов'язаний має звернутися до територіального центру комплектування та подати заяву, надавши документи, що підтверджують право на відстрочку. У деяких випадках (наприклад, для студентів чи багатодітних батьків) відстрочку можна оформити через мобільний додаток Резерв+.

Нагадуємо, що відстрочка не є безстроковою, її необхідно своєчасно продовжувати. Перевірити чинність відстрочки можна також за допомогою додатку Резерв+.

Якщо відмовлено у наданні відстрочки, військовозобов'язані можуть звертатися на гарячу лінію Безоплатної правової допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну консультацію також надає гаряча лінія Юридичного Гончаренко центру.