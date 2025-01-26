Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє 24 Канал. Співробітники територіальних центрів комплектування мають всі повноваження для проведення мобілізаційних заходів без участі поліції.

Читайте також Чи мають обмежено придатні самі з'являтися на ВЛК

Поліція охороняє порядок, а не мобілізує

Міністр наголосив, що завдання поліції – охорона публічного порядку та забезпечення безпеки громадян.

Попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони офіційно звертаються до Національної поліції із проханням супроводжувати їх співробітників,

– зазначив Клименко.

За його словами, участь поліції у мобілізаційних заходах залежить від ситуації в регіонах та можливостей місцевих підрозділів ТЦК.

На тлі продовження воєнного стану та загальної мобілізації, яка триватиме щонайменше до 7 лютого 2025 року, Україні потрібно мобілізувати ще близько 500 тисяч осіб.

При цьому діяльність ТЦК часто викликає резонанс у суспільстві. Зокрема, громадяни скаржаться на "перевищення повноважень" та практику так званої "бусифікації", коли військовозобов’язаних забирають прямо на вулиці.

У парламенті зараз розглядають способи залучення представників різних силових структур для виконання мобілізаційних завдань. Однак самі представники цих структур наголошують, що мають зосереджуватися на інших критично важливих завданнях, пов’язаних із захистом держави.

Тим часом у МВС впевнені, що співробітники ТЦК здатні виконувати свої обов’язки без участі поліції, адже для цього мають усі необхідні повноваження.